日経平均株価

始値 59379.12

高値 59706.70

安値 59263.50

大引け 59513.12(前日比 +228.20 、 +0.38％ )



売買高 23億1279万株 (東証プライム概算)

売買代金 7兆6841億円 (東証プライム概算)



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■本日のポイント



１．日経平均は228円高と3日ぶり反発、大引けにかけやや伸び悩む

２．為替相場は政府・日銀の介入で1ドル＝157円台前半へ円高進む

３．好決算を発表した東エレクが相場を牽引、ソフトバンクＧも買われる

４．三菱商や伊藤忠、住友商、豊田通商といった商社株は買い人気に

５．キオクシアやアドテスト、ディスコが安く、任天堂やトヨタが軟調



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比790ドル高と6日ぶりに反発した。原油価格や長期金利の上昇が一服や好決算を発表したキャタピラー が上昇し指数を押し上げた。



東京市場では、日経平均株価は3日ぶりに反発。決算内容が好感された東京エレクトロン<8035>が大幅高となり、全体相場を押し上げた。



前日の米株式市場は、NYダウは上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均は堅調に推移した。前日に好決算を発表した東エレクが急伸し、上場来高値を更新。1銘柄で日経平均を約300円押し上げた。ソフトバンクグループ<9984>の上昇も寄与した。同じく好決算を受け、大手商社株が買われた。日経平均は一時400円あまり上昇する場面があったが、東京市場はゴールデンウイークで明日から6日まで休場となることもあり、ポジション調整で大引けにかけやや伸び悩んだ。為替相場は、政府・日銀による円買い介入で1ドル＝157円台前半へ大幅なドル安・円高が進行した。



個別銘柄では、レーザーテック<6920>やキーエンス<6861>、ダイキン工業<6367>、ＩＨＩ<7013>が値を上げた。三菱商事<8058>や伊藤忠商事<8001>、住友商事<8053>、双日<2768>、豊田通商<8015>が買われた。パナソニック ホールディングス<6752>や京セラ<6971>が上昇し、東京電力ホールディングス<9501>やＪＲ東日本<9020>が高い。



一方、キオクシアホールディングス<285A>やアドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>が安く、フジクラ<5803>や古河電気工業<5801>が軟調。任天堂<7974>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>が値を下げ、日立製作所<6501>やトヨタ自動車<7203>が下落した。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、ＳＢＧ <9984>、豊田通商 <8015>、住友商 <8053>、ダイキン <6367>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約613円。うち308円は東エレク1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、ＴＤＫ <6762>、ファストリ <9983>、フジクラ <5803>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約281円。



東証33業種のうち上昇は12業種。上昇率の上位5業種は(1)空運業、(2)卸売業、(3)陸運業、(4)情報・通信業、(5)金属製品。一方、下落率の上位5業種は(1)精密機器、(2)非鉄金属、(3)証券・商品、(4)保険業、(5)ゴム製品。



■個別材料株



△ファンデリー <3137> [東証Ｓ]

今期経常は72％増益、株主優待制度の拡充を発表。

△セレス <3696> [東証Ｐ]

1-3月期(1Q)経常は4.4倍増益で着地。

△スピー <4499> [東証Ｓ]

スイフト連携のステーブルコインによる送金システムに関し特許取得。

△ＳＭＥＪ <4772> [東証Ｇ]

1～3月期最終利益は通期計画超過。

△ＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]

今期最終益14％増を計画。

△フェンオール <6870> [東証Ｓ]

1～3月期経常利益50％増。

△アストマクス <7162> [東証Ｓ]

26年3月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ。

△Ｇダイニング <7625> [東証Ｓ]

1～3月は営業黒字転換。

△住友商 <8053> [東証Ｐ]

今期最終益5％増を計画し自社株買いや株式分割も実施。

△ＪＲ東日本 <9020> [東証Ｐ]

27年3月期営業益予想4％増で10円増配へ。



▼有沢製 <5208> [東証Ｐ]

27年3月期最終減益へ。

▼シーユーシー <9158> [東証Ｇ]

27年3月期営業減益へ。



東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ティラド <7236>、(2)ＴＯＴＯ <5332>、(3)住友商 <8053>、(4)セレス <3696>、(5)ヤクルト <2267>、(6)豊田通商 <8015>、(7)ＴＯＰＰＡＮ <7911>、(8)ＪＲ東日本 <9020>、(9)菱鉛筆 <7976>、(10)ダイトロン <7609>。

値下がり率上位10傑は(1)エンプラス <6961>、(2)ブイキューブ <3681>、(3)有沢製 <5208>、(4)アルプスアル <6770>、(5)エアウォータ <4088>、(6)Ｖテク <7717>、(7)日電硝 <5214>、(8)Ｊディスプレ <6740>、(9)ストライクＧ <6196>、(10)クイック <4318>。



【大引け】



日経平均は前日比228.20円(0.38％)高の5万9513.12円。ＴＯＰＩＸは前日比1.52(0.04％)高の3728.73。出来高は概算で23億1279万株。東証プライムの値上がり銘柄数は670、値下がり銘柄数は844となった。東証グロース250指数は771.25ポイント(4.60ポイント高)。



［2026年5月1日］



株探ニュース