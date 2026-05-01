平和紙業 <9929> [東証Ｓ] が5月1日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億1700万円→1億4600万円(前の期は2億0600万円)に24.8％上方修正し、減益率が43.2％減→29.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8100万円→1億1000万円(前年同期は1億2600万円)に35.8％増額し、減益率が35.7％減→12.7％減に縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

前回の業績予想公表以降、技術紙を中心として販売が増加した結果、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも前回予想を上回る見通しとなりました。なお、今回の業績予想の修正に伴う期末配当予想の変更はありません。※上記の予想は、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の連結業績等は、本予想数値と異なる場合があります。