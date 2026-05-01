佐野元春、35年ぶりWOWOWで再放送のアンプラグドライブ 貴重アーカイブに刻まれた社会的メッセージとは
1991年4月1日、日本初の民間衛星放送を開始したWOWOW。その開局記念プログラムの一つとして制作・放送されたのが、佐野元春のスタジオライブを記録した『Goodbye Cruel World』である。
この映像作品は、2020年のオンライン・イベントでの配信を除けば、今日まで広く公開されることはなかった。しかし、今年で活動46年目を迎えた佐野元春のキャリアにおいて、また音楽シーンへのインパクトや社会的メッセージといった複合的な側面においても、重要な意味を持つ作品である。本稿では、このアーカイブが2026年に再放送される意義を中心に解説する。
■テレビに出ないミュージシャンだった佐野元春
1980年にデビューした佐野元春は、音楽番組が全盛だった時代にあって、テレビ露出を意図的に抑えてきたアーティストである。レコーディング作品とライブ活動を主軸とするなかで、スポンサーや放送時間などの制約の多いテレビ番組では、自身の世界観を十分に伝えられないという判断があったのだろう。
【写真】豪華…！吉井和哉ら出演者の写真
その佐野がWOWOWとの番組制作に取り組んだ背景には、CMを挟まない有料衛星放送という、新しいメディアの自由度への期待があったはずだ。数年後に登場するインターネットにもいち早く反応した彼の姿勢を踏まえれば、これはメディアの更新に対する応答と捉えることができる。
その期待に違わず、佐野の数々の映像作品を手がけた林渉がディレクションした本作は、地上波の音楽番組とは完全に一線を画す映像に仕上がっている。司会者もナレーションも排し、演者のみに焦点を当てたストイックな構成。
テレビというより映画に近い上質なフィルムの質感。プレイヤーの躍動や緊張を捉えるアップや手持ちカメラの揺れ、光量を絞ったライティング。YouTubeやTikTokなどの普及により、映像と音楽が不可分となった現在の視点から見ても、その表現はなお新鮮に映る。
なお、本作は東京・江東区の東京営林局保有のイベントスペース「木のアトリウム」で収録されているが、内部に木をふんだんに用いた音響の良さに、佐野とメンバーが驚嘆するシーンも収められている。映像、音質の双方にこだわり抜いたプレミアム・ライブと言えるだろう。
■佐野のキャリアにおいて貴重かつ、潮流を先取りしたアンプラグド・スタジオライブ
本作は、佐野元春がエレキギターを用いず、アコースティック編成でライブを行ったという点でも特筆される。当時デビューから約10年を経ていたが、完成されたショーとしてのアコースティック・ライブは、それまで例がなかった。
メンバーはTHE HEARTLANDから、長田進（ギター）、小野田清文（ベース）、阿部吉剛（キーボード）、古田たかし（ドラム）。さらにホーンセクションとしてTokyo Be-Bopのダディ柴田、石垣三十郎らが参加する。わずかなテンポの揺れやアンサンブルの機微までもが即座に露呈する、エフェクトと音量を絞った編成。その緊張感の中で、彼らが積み重ねてきた膨大なライブの経験が、鉄壁のグルーヴとして立ち上がる瞬間こそが本作の醍醐味。
とりわけ「99BLUES」での、日本を代表するセッションドラマーでもある古田の正確無比なドラムと、小野田のベースが作り出すリズムに、不協和音ギリギリを攻める長田のギターと阿部のキーボードが挑むように絡んでくる場面は、まさに完成期を迎えていた彼らのアンサンブルの真骨頂。もちろん佐野もバンドが生み出す大きなうねりを的確に捉え、ポエトリーとポップミュージックの境界を拡張するボーカル・スタイルを披露している。中でも「STRANGE DAYS」のボブ・ディランを彷彿とさせる説得力に溢れる節回しは、日本語によるロックの到達点と言っても過言ではない。
ちなみに、本作では佐野のミスによって演奏が止まる場面もカットされることなくそのまま収録されている。このあえて粗さを残した編集が、スタジオに立ち会っているかのような生々しい空気を生んでいる点も見逃せない。
なお、THE HEARTLANDは約3年後の1994年に解散しており、本作は彼らとのアコースティック・ライブを記録した唯一の映像となった。一方、その後も佐野は、THE HOBO KING BANDと共に『地下室からの接続』と名付けた日本初の有料インターネット・ライブ配信に1998年に取り組み、2011年にはセルフカバーアルバム『月と専制君主』をリリースするなど、自らの表現の重要な柱の一つとしてアコースティック編成での表現に取り組んでいるが、その源流は本作にあると言っていいだろう。
また、アコースティック・スタジオライブという形式は、アメリカの音楽番組 “MTV Unplugged” によって90年代に世界的な広がりを見せることになるが、本作はその潮流とほぼ同時期、あるいは先行する試みでもあった。『VISITORS』『CAFE BOHEMIA』『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』といった作品で欧米のリアルタイムのシーンと接続し、1985年のライブエイドにも日本代表として参加した佐野らしい、同時代的感覚に根ざした選択だったと言える。
■現代にも通じる激動する国際社会に呼応したメッセージ性
そして本作が2026年に再放送される最大の意義は、そこに刻まれたメッセージの有効性にある。80年代後半から90年代初頭にかけて、世界は大きな転換期にあった。ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統一、ソビエト連邦の解体。さらに1990年のイラクによるクウェート侵攻を受け、1991年1月には湾岸戦争が勃発する。
こうした状況のなかで佐野は、このパフォーマンスを、60年代のキューバ危機に際してニューヨークの詩人たちが行った表現行為になぞらえ、混沌とした世界に対するメッセージの発信の場と位置づけていた。その意識は、佐野元春流のレベル・ミュージックとも言うべき楽曲が並ぶセットリスト後半のパフォーマンスに顕著に表れている。
「愛のシステム」では、終盤のフレーズが「アメリカの清らかな海、それは君の果てしない砂漠」と書き換えられ、アメリカ、あるいは西洋的価値観に基づく一方的な正義への疑義が差し込まれる。
奇しくもこの収録が行われた1991年3月1日は、湾岸戦争終結の翌日だった。その日の新聞に掲載された、アメリカ国旗とクウェート国旗を手に解放を喜ぶ市民を象徴的に捉えた写真。それを目にした佐野が、「フェイクフォトだ」と呟いた直後に、未だ野蛮であり続ける世界を憂う「SHAME 君を汚したのは誰」が演奏される。この流れは、佐野のポリティカルな問題意識が楽曲と直結することで、時代を射抜く鋭さを獲得していることを明確に示している。
実際、戦争終結後の1992年には、イラク軍の蛮行を訴えた証言の一部が、世論形成を担ったアメリカのPR会社によって演出されたものであったことが明らかになった。さらに、その後に勃発するイラク戦争、終わりの見えないイスラエルによるパレスチナ人への迫害、そして現在のイラン情勢まで続く中東の混迷を見れば、この時の佐野の直感がいかに鋭いものであったかが分かるだろう。
佐野は2022年に発表した最新オリジナルアルバム『今、何処』の収録曲「植民地の夜」においても、プロパガンダへの鋭い視線を提示している。1991年に抱いた危機感が一貫して持続しているのである。それはとりもなおさず、あれから世界は一歩も前に進んでいないという現実の反映でもある。
SNSを通じた巧妙な世論誘導が世界規模で加速する現在において、本作の再放送は過去の貴重な記録ということに留まらず、現代を生きる私たちへの問いとして機能する。佐野元春の熱心なファンはもちろんのこと、彼の表現に初めて触れる若い音楽リスナーにも、ぜひ目を向けてほしい作品である。
＜番組情報＞
「佐野元春 with THE HEARTLAND『Goodbye Cruel World』」
5/3（日・祝）午後3:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで同時配信（放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信）
この映像作品は、2020年のオンライン・イベントでの配信を除けば、今日まで広く公開されることはなかった。しかし、今年で活動46年目を迎えた佐野元春のキャリアにおいて、また音楽シーンへのインパクトや社会的メッセージといった複合的な側面においても、重要な意味を持つ作品である。本稿では、このアーカイブが2026年に再放送される意義を中心に解説する。
1980年にデビューした佐野元春は、音楽番組が全盛だった時代にあって、テレビ露出を意図的に抑えてきたアーティストである。レコーディング作品とライブ活動を主軸とするなかで、スポンサーや放送時間などの制約の多いテレビ番組では、自身の世界観を十分に伝えられないという判断があったのだろう。
【写真】豪華…！吉井和哉ら出演者の写真
その佐野がWOWOWとの番組制作に取り組んだ背景には、CMを挟まない有料衛星放送という、新しいメディアの自由度への期待があったはずだ。数年後に登場するインターネットにもいち早く反応した彼の姿勢を踏まえれば、これはメディアの更新に対する応答と捉えることができる。
その期待に違わず、佐野の数々の映像作品を手がけた林渉がディレクションした本作は、地上波の音楽番組とは完全に一線を画す映像に仕上がっている。司会者もナレーションも排し、演者のみに焦点を当てたストイックな構成。
テレビというより映画に近い上質なフィルムの質感。プレイヤーの躍動や緊張を捉えるアップや手持ちカメラの揺れ、光量を絞ったライティング。YouTubeやTikTokなどの普及により、映像と音楽が不可分となった現在の視点から見ても、その表現はなお新鮮に映る。
なお、本作は東京・江東区の東京営林局保有のイベントスペース「木のアトリウム」で収録されているが、内部に木をふんだんに用いた音響の良さに、佐野とメンバーが驚嘆するシーンも収められている。映像、音質の双方にこだわり抜いたプレミアム・ライブと言えるだろう。
■佐野のキャリアにおいて貴重かつ、潮流を先取りしたアンプラグド・スタジオライブ
本作は、佐野元春がエレキギターを用いず、アコースティック編成でライブを行ったという点でも特筆される。当時デビューから約10年を経ていたが、完成されたショーとしてのアコースティック・ライブは、それまで例がなかった。
メンバーはTHE HEARTLANDから、長田進（ギター）、小野田清文（ベース）、阿部吉剛（キーボード）、古田たかし（ドラム）。さらにホーンセクションとしてTokyo Be-Bopのダディ柴田、石垣三十郎らが参加する。わずかなテンポの揺れやアンサンブルの機微までもが即座に露呈する、エフェクトと音量を絞った編成。その緊張感の中で、彼らが積み重ねてきた膨大なライブの経験が、鉄壁のグルーヴとして立ち上がる瞬間こそが本作の醍醐味。
とりわけ「99BLUES」での、日本を代表するセッションドラマーでもある古田の正確無比なドラムと、小野田のベースが作り出すリズムに、不協和音ギリギリを攻める長田のギターと阿部のキーボードが挑むように絡んでくる場面は、まさに完成期を迎えていた彼らのアンサンブルの真骨頂。もちろん佐野もバンドが生み出す大きなうねりを的確に捉え、ポエトリーとポップミュージックの境界を拡張するボーカル・スタイルを披露している。中でも「STRANGE DAYS」のボブ・ディランを彷彿とさせる説得力に溢れる節回しは、日本語によるロックの到達点と言っても過言ではない。
ちなみに、本作では佐野のミスによって演奏が止まる場面もカットされることなくそのまま収録されている。このあえて粗さを残した編集が、スタジオに立ち会っているかのような生々しい空気を生んでいる点も見逃せない。
なお、THE HEARTLANDは約3年後の1994年に解散しており、本作は彼らとのアコースティック・ライブを記録した唯一の映像となった。一方、その後も佐野は、THE HOBO KING BANDと共に『地下室からの接続』と名付けた日本初の有料インターネット・ライブ配信に1998年に取り組み、2011年にはセルフカバーアルバム『月と専制君主』をリリースするなど、自らの表現の重要な柱の一つとしてアコースティック編成での表現に取り組んでいるが、その源流は本作にあると言っていいだろう。
また、アコースティック・スタジオライブという形式は、アメリカの音楽番組 “MTV Unplugged” によって90年代に世界的な広がりを見せることになるが、本作はその潮流とほぼ同時期、あるいは先行する試みでもあった。『VISITORS』『CAFE BOHEMIA』『ナポレオンフィッシュと泳ぐ日』といった作品で欧米のリアルタイムのシーンと接続し、1985年のライブエイドにも日本代表として参加した佐野らしい、同時代的感覚に根ざした選択だったと言える。
■現代にも通じる激動する国際社会に呼応したメッセージ性
そして本作が2026年に再放送される最大の意義は、そこに刻まれたメッセージの有効性にある。80年代後半から90年代初頭にかけて、世界は大きな転換期にあった。ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統一、ソビエト連邦の解体。さらに1990年のイラクによるクウェート侵攻を受け、1991年1月には湾岸戦争が勃発する。
こうした状況のなかで佐野は、このパフォーマンスを、60年代のキューバ危機に際してニューヨークの詩人たちが行った表現行為になぞらえ、混沌とした世界に対するメッセージの発信の場と位置づけていた。その意識は、佐野元春流のレベル・ミュージックとも言うべき楽曲が並ぶセットリスト後半のパフォーマンスに顕著に表れている。
「愛のシステム」では、終盤のフレーズが「アメリカの清らかな海、それは君の果てしない砂漠」と書き換えられ、アメリカ、あるいは西洋的価値観に基づく一方的な正義への疑義が差し込まれる。
奇しくもこの収録が行われた1991年3月1日は、湾岸戦争終結の翌日だった。その日の新聞に掲載された、アメリカ国旗とクウェート国旗を手に解放を喜ぶ市民を象徴的に捉えた写真。それを目にした佐野が、「フェイクフォトだ」と呟いた直後に、未だ野蛮であり続ける世界を憂う「SHAME 君を汚したのは誰」が演奏される。この流れは、佐野のポリティカルな問題意識が楽曲と直結することで、時代を射抜く鋭さを獲得していることを明確に示している。
実際、戦争終結後の1992年には、イラク軍の蛮行を訴えた証言の一部が、世論形成を担ったアメリカのPR会社によって演出されたものであったことが明らかになった。さらに、その後に勃発するイラク戦争、終わりの見えないイスラエルによるパレスチナ人への迫害、そして現在のイラン情勢まで続く中東の混迷を見れば、この時の佐野の直感がいかに鋭いものであったかが分かるだろう。
佐野は2022年に発表した最新オリジナルアルバム『今、何処』の収録曲「植民地の夜」においても、プロパガンダへの鋭い視線を提示している。1991年に抱いた危機感が一貫して持続しているのである。それはとりもなおさず、あれから世界は一歩も前に進んでいないという現実の反映でもある。
SNSを通じた巧妙な世論誘導が世界規模で加速する現在において、本作の再放送は過去の貴重な記録ということに留まらず、現代を生きる私たちへの問いとして機能する。佐野元春の熱心なファンはもちろんのこと、彼の表現に初めて触れる若い音楽リスナーにも、ぜひ目を向けてほしい作品である。
＜番組情報＞
「佐野元春 with THE HEARTLAND『Goodbye Cruel World』」
5/3（日・祝）午後3:30 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで同時配信（放送・配信終了後〜WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信）