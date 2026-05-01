timelesz佐藤勝利、“イケメンすぎるゾンビ”に エスドラ『すべての美しいモンスター』キャストに大原櫻子、山本耕史ら決定
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利が出演するSTARTO ENTERTAINMENTによる縦型ショートドラマ“エスドラ”の第2弾作品『すべての美しいモンスター』（6月1日午後5時からエスドラ公式YouTubeで配信）のキャスト、キービジュアルが解禁された。
【番組カット】“強力助っ人”谷まりあとド派手なピエロ衣装でバトルに挑むtimelesz
佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”で、お化け屋敷【怪奇迷路】の雇われ店長・淳平の同僚には、大原櫻子。お化け屋敷のお化けという仕事に誇りを持ちながらも、迷いと不満を抱きながら働く、あさみを演じる。
そして、淳平に近づき、“ある仕事”を依頼する三木グループ会長・三木役には山本耕史。三木から依頼された仕事の報酬で【怪奇迷路】の再起をもくろむ淳平たちだったが、予想もしない事件に巻き込まれることに。彼らが生き抜いた先に見つけたものとは。
【怪奇迷路】のキャストはゾンビの佐藤、フランケンの大原に加え、ゴーレム役の板橋駿谷、ウイッチ役の川面千晶の4人。特殊メイクということもあり、毎撮影4人で4時間のメイク時間がかかるなど、時間との戦いもあるそう。その他、ふかわりょうや前野朋哉など個性派キャストがそろう。
また、佐藤は二宮健監督とMBS／TBSドラマ『アポロの歌』以来、2度目のタッグとなり、息ぴったりの撮影となった。「どんな勝利君が見たいか…」を二宮監督が連日考え、この淳平という役にたどり着いたという。
全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始を知らせてくれる。
【番組カット】“強力助っ人”谷まりあとド派手なピエロ衣装でバトルに挑むtimelesz
佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”で、お化け屋敷【怪奇迷路】の雇われ店長・淳平の同僚には、大原櫻子。お化け屋敷のお化けという仕事に誇りを持ちながらも、迷いと不満を抱きながら働く、あさみを演じる。
【怪奇迷路】のキャストはゾンビの佐藤、フランケンの大原に加え、ゴーレム役の板橋駿谷、ウイッチ役の川面千晶の4人。特殊メイクということもあり、毎撮影4人で4時間のメイク時間がかかるなど、時間との戦いもあるそう。その他、ふかわりょうや前野朋哉など個性派キャストがそろう。
また、佐藤は二宮健監督とMBS／TBSドラマ『アポロの歌』以来、2度目のタッグとなり、息ぴったりの撮影となった。「どんな勝利君が見たいか…」を二宮監督が連日考え、この淳平という役にたどり着いたという。
全話無料で視聴可能となり、エスドラ公式Ｘ、Instagram、TikTokでもさまざまなコンテンツを配信予定。そして、エスドラLINE公式アカウントでは、公式キャラクター“エスドラっこ”が動画配信開始を知らせてくれる。