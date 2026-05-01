BTSの釜山（プサン）公演チケットが、先行販売で売り切れた。6月12日と13日に、ワールドツアー「ARIRANG（アリラン）」の韓国釜山公演を開催する。4月29日に韓国のチケット購入サイトでメンバーシップ先行予約が行われ、両日のチケットがオープン直後に全席完売となった。

釜山アジアド主競技場で開催される同公演は、22年10月の釜山万博誘致祈願コンサート「Yet to Come in BUSAN」以来、3年8カ月ぶり。メンバーが入隊する前、最後のフルメンバーで公演を披露していた。

今回の2日目の公演は、BTSデビュー記念日である6月13日に行うこともあって、チケットを入手できなかったファンも世界中から集まるとみられる。

ステージはもちろん、都心全域で、イベントが実施される。「ザ・シティ・アリラン」と題し、都市空間にグループの音楽とストーリーを反映し、都心全体を1つの巨大な文化拠点へと変貌させるプロジェクトが立ち上がっている。

韓国メディアのスポーツ京郷は1日、「都市全体をテーマパークのように楽しめる、格別な体験を提供する予定だ」と報じた。