「あの人、よく乗るんですよ」え、それ言う？タクシー運転手の一言にゾワッ

筆者の体験談です。

タクシーでの何気ない会話に、ふと違和感を覚えたことがありました。

ある一言がきっかけで、これまでの過ごし方が少し変わったのです--。

タクシーを利用

私は膝を悪くしてから、タクシーを利用することが多くなりました。

長く歩くことが難しい日もあり、移動手段として自然と頼るようになったのです。

タクシーに乗って、話しやすそうな運転手さんであれば自然と会話を交わします。

沈黙よりも少し言葉を交わしたほうが気楽に過ごせると感じていたため、特に意識することもなく続けていました。

何気ない会話

その日も、信号待ちで停車している間のことでした。

運転手さんが前を歩く人に気づき、窓越しに軽く手を振ります。

「あの方よく乗ってくれるんですよ」

そう言って、どこか親しげな様子で話し始めました。

「お母さんの通院で、よく利用されてるんですよ」

と続けながら、どの時間帯に利用しているのかや、向かう病院の場所の話まで、自然な流れで続いていきます。

私は相づちを打ちながら耳を傾けていました。

穏やかな口調で、特別なことではないというように話される内容は、まるで世間話のような空気。