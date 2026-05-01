

有村架純（C）MBS

有村架純が、５月３日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。輝かしいキャリアの裏に隠された、芸能界入りの裏話、「役者を辞めたほうがいい」宣告から自ら立ち上がり続けた軌跡に迫る。

林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する「インタビュアー林修」 。ゲストは、現在放送中の日曜劇場『GIFT』で熱演を見せ、数々の主演作で日本中を魅了し続ける女優・有村架純。清楚で順風満帆なイメージの強い彼女だが、その役者人生は度重なる「試練」の連続であった。中学時代、事務所のオーディションに落ちるも、1年後に自ら電話して合格を掴み取った執念のデビューエピソード。その直後、当時のマネージャーから「このままだと役者を辞めたほうがいい」と宣告され、「悔しくてたまらなかった」と振り返るどん底の時期など、今明かされる「覚悟」の正体に林修が迫る。

注目は、20歳を前に有村の「殻を破るため」に課された、女性フォトグラファー・大江麻貴さんとの1か月に及ぶ共同生活。当時、キッチンの灯りだけで過ごしていたことや、スーパーで安い野菜を吟味するような「非常に落ち着いた、地に足のついた生活」など、有村の素顔を大江さんがリモート中継で赤裸々に証言する。同居終盤に「覚悟が足りない」と問われ、激しく泣いた夜を経て、彼女のマインドがどう変化していったのか、撮影された貴重な初出し写真と共に振り返る。

VTRでは、有村を深く知る二人の実力派俳優が登場。4度の共演を経た盟友・山田裕貴は、共演した映画『ストロボ・エッジ』で、廣木隆一監督から、リハーサルを何十回も繰り返し行った日々を語り、その経験が、今の二人の役者としての礎になっていると回想する。一方、12年来の親友・高畑充希は、自身が出産した翌日にいち早く駆けつけてくれたという、家族のような絆を感じさせるプライベートの素顔を熱く語る。

常に自らを追い込み、「試行錯誤」を続ける有村架純が、33歳の今、最も大切にしている「心」を語る1時間。

番組情報

「日曜日の初耳学」MBS／TBS系全国ネット放送2026年５月３日（日）22時00分〜22時54分◆出演者[ＭＣ]

林修

大政絢[スタジオゲスト]

澤部佑（ハライチ）、中島健人[VTR出演] 有村架純／高畑充希、山田裕貴、大江麻貴（フォトグラファー）