おととい、東京・福生市で男子高校生らを金づちのようなもので殴って、その後逃走し、殺人未遂の疑いで指名手配されていた44歳の男について、警視庁は午後2時すぎ、千葉県習志野市内で発見し、逮捕しました。

【写真を見る】【速報】指名手配の高林輝行容疑者（44）を千葉・習志野市内で発見し逮捕 東京・福生市“金づち”殺人未遂事件

警視庁によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは職業不詳の高林輝行容疑者（44）で、おとといの午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので、殺意をもって複数回殴打して大けがをさせた疑いが持たれています。

その後、高林容疑者は自宅に駆けつけた警察官に農薬とみられるものを噴射し、混乱に乗じて裏口から外へ出て逃走していて、きのう、警視庁に指名手配されていました。

その後、警視庁は高林容疑者が車を使って逃走した可能性もあるとみて、近隣の県まで24時間態勢でカメラの「リレー捜査」などで行方を追っていました。

そして、きょう午後2時すぎ、千葉県習志野市内のアパートの一室で潜伏していた高林容疑者を発見、逮捕に至ったということです。

身柄を確保された際高林容疑者に抵抗する様子はなく、ナイフなどの凶器は持っていなかったということです。

高林容疑者は身柄を確保された際、「殺すつもりはなかった」と供述していたということです。