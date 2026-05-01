山形放送アナウンサーの大坪奈津子（29）が1日、インスタグラムを更新。第2子出産を発表した。

大坪アナは「【ご報告】 先月、第二子を出産いたしました」と報告し「今回の出産では、見えはじめた頭(髪の毛)を鏡で見せてもらったり触らせてもらったり、感動の初対面を果たしたり、胎盤を観察させてもらったりと、第一子の時には(痛すぎて大パニックで)味わえなかった素晴らしい体験をする事ができました」と出産を振り返り、自身の姿や子どもの姿を投稿した。

続けて「退院してからは毎日バタバタ。1歳7ケ月になったお兄ちゃんは、最初は突然やってきた妹を不思議そうに覗き込んでいましたが、すぐにお腹や頭を優しくなでなでしてくれました。妹が泣くと一番に気付いて、指をさして『あ！あ！』と教えてくれます」と長男の様子をつづった。

続けて「さらに賑やかになった我が家ですが、この貴重な子ども達との時間・家族との時間を大切に過ごしたいと思います また元気に皆さんにお会いできる日を楽しみに育児に励んで参ります」と呼びかけた。

大坪アナは23年7月に結婚を発表。24年に第1子出産を発表した。