料理研究家・桜井奈々、北海道を満喫 「全てがおいしい」

料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。北海道の市場で海産物を満喫し、夜にはジンギスカンを楽しんだことを報告した。

この日、桜井は「北海道の市場が眼福すぎる」というタイトルでブログを更新し、市場を訪れたことを報告。巨大なカニの写真を公開し「まるでラスボス。笑 サイズも値段もメガ級」と驚いた様子でコメントした。

また、市場で買い物や食事も楽しんだといい「かにめし食べたり！！っておいしすぎてびっくり ほっけも脂のりのりで身がぷりぷり」と堪能した品の写真を公開。「市場楽しすぎる もう住みたい！笑」と大満足の様子でつづった。

さらに「偏食の娘のまさかの大好物で夜ごはん」というタイトルでブログを更新。「春の北海道が最高すぎる！よく考えてたら、、北海道の四季これで全部きた！春！夏！秋！冬！」と述べ「結論。全部最高」と旅を満喫していることを報告した。

最後に、夜ごはんはジンギスカンを食べたことをつづり「偏食な娘ですが、、なんでか？ラム肉食べられる不思議。むしろ大好き」と意外な好物を明かし「北海道。全てがおいしい」とコメントをつづった。