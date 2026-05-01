お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、売れっ子になった後も常に挑戦を続ける理由を明かした。

紅白歌合戦でキレキレのダンスを披露し、還暦を過ぎてもバラエティー番組で体を張ることも。現在は「週1でトレーニングは行っています。（隔週で）ジム、水泳、ジム、水泳みたいな」と明かし、「吉永小百合さんが水泳を続けていらっしゃるという記事を見て、よし俺もやろうって」と大女優の影響で約10年前から水泳を始めたという。

50歳でバク転、61歳でバク宙に成功したことが紹介されると「全部イッテQです」とぶっちゃけ。「さすがに年感じますよ、還暦過ぎたら」と本音を明かし、「自分はしゃべりが得意とかじゃないから、やっぱり動いてナンボなんで。動けなくなったら終わりかなと思っているんで多分そういうのがあるんでしょうね。動けるようにしておきたいっていうのがどっかにあるんだと思います」と話した。

「バク転教室というところに行って。1カ月半とかかかりました。腹筋痛いですよ、回ると」と内村。MCのお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉は「今、阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんも（バク転教室に）通っているって言ってた。多分内村さんの影響だと思う」と話していた。