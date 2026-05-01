元乃木坂４６で女優の中村麗乃（２４）の公式サイトが１日、更新。ＳＮＳ等での誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みに対し、注意喚起する声明を掲載。当の中村も同日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能で、同サイトのアドレスを掲載した上で「ご一読ください」とお願いした。

サイトでは「ＳＮＳ等の利用に関するお願い」と題し、中村麗乃スタッフ一同名義で声明を発表。

「日頃インターネットやＳＮＳを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております」とファンへの感謝を述べた上で、「しかしながら、残念なことに、近頃ＳＮＳや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と現状を伝えた。

その上で「皆様の主張や表現の自由は尊重されるべきものですが、上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります」と説明。「中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます」とし、「また、万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」とお願いした。