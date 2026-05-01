3児の母・川崎希「アレクに好評だった」キャベツ大量消費の炒め物公開「ボリュームもあって最高」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】タレントの川崎希が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャベツの炒め物を公開し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ、イケメン夫に公表の「健康的」炒め物公開
川崎は「キャベツ大量消費の炒め物作った〜」とつづり、写真を投稿。フライパンに刻まれたキャベツや卵などがたっぷりと入った炒め物を披露している。この料理は「アレクに好評だった」と夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが喜んだことも嬉しそうに記している。
この投稿には「美味しそう」「食べたい」「真似したいです」「健康的で美味しそうですね」「キャベツ大量消費いいですね」「ボリュームもあって最高」「アレクさんに好評なの嬉しいですね」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆川崎希「キャベツ大量消費の炒め物」公開
川崎は「キャベツ大量消費の炒め物作った〜」とつづり、写真を投稿。フライパンに刻まれたキャベツや卵などがたっぷりと入った炒め物を披露している。この料理は「アレクに好評だった」と夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが喜んだことも嬉しそうに記している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「食べたい」「真似したいです」「健康的で美味しそうですね」「キャベツ大量消費いいですね」「ボリュームもあって最高」「アレクさんに好評なの嬉しいですね」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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