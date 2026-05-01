2児の母・青木裕子、ボリュームたっぷりのヒレカツ弁当公開「食欲そそる」「丁寧な盛り付け」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】フリーアナウンサーの青木裕子が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのヒレカツ弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「参考になります」息子へのヒレカツ弁当披露
青木は「今日はヒレカツ弁当」とつづり、写真を投稿。6切れのヒレカツとトマト、ご飯に胡麻を乗せたお弁当を公開した。「魚の入れ物にソースをいっぱい入れるのが苦手です ということで、半端な量を2つ」と容器2つのソースが入っている。また「次男の朝ごはんにヒレカツサンドにしたら長男も結局同じものを食べて、さらに余っていたカツも食べて行きました。1日のカツ摂取量たるや」とつづった。
この投稿には「食欲そそる」「丁寧な盛り付け」「手作りのヒレカツ弁当、美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当で羨ましい」「ボリューム満点で元気が出そう」「ソースの入れ方、参考になります」「お店レベルのクオリティ」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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◆青木裕子、手作りのヒレカツ弁当を公開
青木は「今日はヒレカツ弁当」とつづり、写真を投稿。6切れのヒレカツとトマト、ご飯に胡麻を乗せたお弁当を公開した。「魚の入れ物にソースをいっぱい入れるのが苦手です ということで、半端な量を2つ」と容器2つのソースが入っている。また「次男の朝ごはんにヒレカツサンドにしたら長男も結局同じものを食べて、さらに余っていたカツも食べて行きました。1日のカツ摂取量たるや」とつづった。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿には「食欲そそる」「丁寧な盛り付け」「手作りのヒレカツ弁当、美味しそう」「愛情たっぷりのお弁当で羨ましい」「ボリューム満点で元気が出そう」「ソースの入れ方、参考になります」「お店レベルのクオリティ」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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