TWICEツウィ、ノースリシャツ＆ショーパンから美スタイル披露「絵画のよう」「圧倒的スタイル」と話題
【モデルプレス＝2026/05/01】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、4月29日に自身のInstagramを更新。ノースリーブシャツとショートパンツのコーディネートなどを公開し、話題となっている。
【写真】TWICEメンバー「全てが美しい」美ボディ輝くショーパン姿
ツウィは「嘘じゃないけど、この3日間ほんとにエネルギーに溢れてた」とつづり、写真を投稿。黒いカーテンの前で、両手の甲を上に向け、指先を顔の前で合わせたポーズで、胸元に「Twice」と刺繍のされたショート丈のノースリーブシャツにデニムショートパンツを合わせ、鍛え上げられた美しいウエストとスラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
この投稿には「スタイル良すぎ」「絵画のよう」「圧倒的スタイル」「綺麗すぎる」「女神みたい」「ビジュ最強」「全てが美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「全てが美しい」美ボディ輝くショーパン姿
◆ツウィ、ノースリシャツ＆デニムショーパンで美スタイル公開
ツウィは「嘘じゃないけど、この3日間ほんとにエネルギーに溢れてた」とつづり、写真を投稿。黒いカーテンの前で、両手の甲を上に向け、指先を顔の前で合わせたポーズで、胸元に「Twice」と刺繍のされたショート丈のノースリーブシャツにデニムショートパンツを合わせ、鍛え上げられた美しいウエストとスラリと伸びた脚が際立つスタイルを披露している。
◆ツウィの投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「絵画のよう」「圧倒的スタイル」「綺麗すぎる」「女神みたい」「ビジュ最強」「全てが美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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