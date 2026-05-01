１日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。決算内容が好感された東京エレクトロン＜8035＞が大幅高となり、全体相場を押し上げた。



大引けの日経平均株価は前日比２２８円２０銭高の５万９５１３円１２銭。プライム市場の売買高概算は２３億１２７９万株。売買代金概算は７兆６８４１億円となった。値上がり銘柄数は６７０と全体の約４２％、値下がり銘柄数は８４４、変わらずは６０銘柄だった。



前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均株価は堅調に推移した。前日に好決算を発表した東エレクが急伸し、上場来高値を更新。１銘柄で日経平均株価を約３００円押し上げた。ソフトバンクグループ＜9984＞の上昇も寄与した。同じく好決算を受け、大手商社株が買われた。日経平均株価は一時４００円あまり上昇する場面があったが、東京市場はゴールデンウイークで明日から６日まで休場となることもあり、ポジション調整で大引けにかけやや伸び悩んだ。為替相場は、政府・日銀による円買い介入で１ドル＝１５７円台前半へ大幅なドル安・円高が進行した。



個別銘柄では、レーザーテック＜6920＞やキーエンス＜6861＞、ダイキン工業＜6367＞、ＩＨＩ＜7013＞が値を上げた。三菱商事＜8058＞や伊藤忠商事＜8001＞、住友商事＜8053＞、双日＜2768＞、豊田通商＜8015＞が買われた。パナソニック ホールディングス＜6752＞や京セラ＜6971＞が上昇し、東京電力ホールディングス＜9501＞やＪＲ東日本＜9020＞が高い。



一方、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞が安く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞が軟調。任天堂＜7974＞や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞が値を下げ、日立製作所＜6501＞やトヨタ自動車＜7203＞が下落した。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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