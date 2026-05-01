欧州株 英ＦＴ指数は下落スタート、大半の市場はメーデーで休場
欧州株 英ＦＴ指数は下落スタート、大半の市場はメーデーで休場
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10334.38（-44.44 -0.44%）
独ＤＡＸ 24292.38（休場）
仏ＣＡＣ40 8114.84（休場）
スイスＳＭＩ 13136.27（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49906.00（+71.00 +0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7256.00（+12.25 +0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27618.25（+22.25 +0.08%）
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10334.38（-44.44 -0.44%）
独ＤＡＸ 24292.38（休場）
仏ＣＡＣ40 8114.84（休場）
スイスＳＭＩ 13136.27（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49906.00（+71.00 +0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7256.00（+12.25 +0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 27618.25（+22.25 +0.08%）