欧州株　英ＦＴ指数は下落スタート、大半の市場はメーデーで休場
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100　 10334.38（-44.44　-0.44%）
独ＤＡＸ　　24292.38（休場）
仏ＣＡＣ40　 8114.84（休場）
スイスＳＭＩ　 13136.27（休場）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49906.00（+71.00　+0.14%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7256.00（+12.25　+0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　27618.25（+22.25　+0.08%）