ベルテックス静岡が5選手との契約満了を発表…加納誠也が引退、3x3で日本代表経験をもつマーテルもFAに

5月1日、B2西地区のベルテックス静岡は、加納誠也の現役引退に伴う退団と、4選手との契約満了を発表した。

3月30日に今シーズン限りで引退を発表していた加納は現在37歳で、196センチ95キロのパワーフォワード。安城学園高校、筑波大学を経て、2011年に三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ（現名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）でキャリアを始めると、つくばロボッツ（現茨城ロボッツ）、千葉ジェッツ、山形ワイヴァンズ、ライジングゼファー福岡でプレー。静岡在籍は6シーズン目となった今シーズンは27試合の出場で1試合平均1.7得点0.4リバウンド0.6アシストを記録した。

そのほか、特別指定選手でポイントガードの今野海輝、パワーフォワードの島粼輝、スモールフォワードの上村大佐の若手メンバー3選手と、3x3で日本代表経歴を持つバローンマーテルの契約満了が発表された。

今回の発表に際し4選手は、クラブ公式サイトを通してそれぞれコメントを寄せている。

▼加納誠也



「改めまして、今シーズンで引退します。僕のキャリアに携わってくださった皆さま、指導してくれた指導者の皆さま、ルーキーからここまで応援してくれた皆さま、すべての方に感謝申し上げます。ありがとうございました。そしてベルテックス静岡で6年間大変お世話になりました。ここではもう多くは語りません。発表してから多くのメディア様のおかげで色んな方に引退のことが届きました。また山形、福岡とアウェーにも関わらずセレモニーで話す機会もいただけたりと最高の形でコートを離れることが出来ました。最後にベルテックス静岡が来シーズン、そして2030年に向けて進化し飛躍していくことを願っています。本当にありがとうございました！！」

▼今野海輝



「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、ベルテックス静岡を退団することになりました。​私にとって、この静岡の地でプロキャリアを始められたことを心からうれしく、誇りに思っています。特にホーム戦でのあの熱狂空間が大好きでした！！​短い期間ではありましたが、静岡で出会えた最高のチームメイト、スタッフ、そしてブースターの皆さん。たくさんの応援、本当にありがとうございました！」

▼島粼輝



「ブースターの皆さん、今シーズンの応援本当にありがとうございました。チーム状況が苦しい中、途中加入し自分が貢献出来たことは少なかったかもしれませんが、ブースターの皆さんの声援がとても力になっていました。そして、熱いブースターさんが沢山いて、愛されるベルテックス静岡でプロキャリアを始めることができ本当に幸せでした。これからも応援よろしくお願いします！



静岡最高でーす！」

▼上村大佐



「リリースの通りベルテックス静岡を退団することになりました。特別指定選手として加入してから2シーズン、たくさんの応援とサポートをありがとうございました！プロとしてのキャリアを静岡でスタートできてすごくうれしく思います。今後ともベルテックス静岡と上村大佐の応援をよろしくお願いします！」

▼バローンマーテル



「ベルテックスファン、ブースター、そしてパートナー企業の皆さま、2年間たくさんの応援を本当にありがとうございました。昨シーズン、そして今シーズンと、毎試合の熱い応援が大きな力になっていました。静岡県は日本の中でも特に大好きな場所ですし、実際に静岡市に住んでみて、皆さんの温かさや優しさを日々感じることができました。試合以外の場面でも声をかけていただき、本当にうれしく、自分はこの街に温かく迎え入れてもらえたと感じています。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしていますし、ベルテックスのこれからのさらなる活躍を心から願っています。本当にありがとうございまーてる！」







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