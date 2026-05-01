KADOKAWAは、海外のマンガクリエイターを対象とした創作支援プロジェクト「KADOKAWA WORLD MANGA ATELIER（KWMA）」を4月30日より開始することを発表した。

【画像あり】ケロロなど角川から出ているキャラクターたちが勢揃いのビジュアル

本プロジェクトは、世界中のクリエイターに継続的な創作機会を届けるとともに、海外発IPの創出とグローバル展開を推進するもの。

オンラインでマンガ作品の持ち込みを受け付ける「Online Portfolio Review MOCHIKOMI（オンライン持ち込み）」の開設に加え、世界各地でマンガ作品の添削を行うワークショップ「OnSITE Portfolio Review（海外出張編集部）」を展開する。先んじて開催中の国際マンガコンテスト「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」とあわせ、3つの柱で“創作・フィードバック・挑戦”の機会を一体的に提供する。

「OnSITE Portfolio Review」の第一弾は、7月2日から5日に米国・ロサンゼルスで開催される「Anime Expo 2026」内で実施。4月30日よりKWMAサイトにて事前予約（先着順）を受け付ける。今後はロサンゼルスを皮切りに、台湾など他地域での実施も予定している。

KADOKAWAによると、昨年開催された国際マンガコンテスト「ワードレス漫画コンテスト」では、初開催にもかかわらず世界104の国・地域から1,126作品の応募があり、海外クリエイターの旺盛な創作意欲と潜在的な需要の大きさが明らかになったという。「日本でのデビューを目指したい」「編集者のサポートを受けたい」といった声も多く寄せられたとしている。

いずれの機会も、作品が編集部に評価された場合、参加者には担当編集がつき、日本および世界各国での漫画家デビューに向けたサポートが提供される。『KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST』では、受賞者には賞金に加え、日本国内での商業作品化に向けた制作サポートが行われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）