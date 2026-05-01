Snow Manが黒衣装で堂々と並ぶなか“ちんまり”座る宮舘涼太に「かわいすぎる」「保護したい」の声！それぞれの“めざましくん”の持ち方にも注目集まる

【写真】Snow Man『めざましテレビ』オフショット／Snow Man×めざましくんの過去ショット

Snow Manが5月1日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）に出演。番組公式SNSでオフショットが公開された。

■Snow Man、『めざましテレビ』エンタメコーナーに登場

番組ではトリプルA面シングル「BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！」をリリースしたSnow Manへのインタビューを敢行。

ラウールと深澤辰哉の“貸し切りエピソード”のほか、深澤が“あるもの”を衝動買いしたことを明かした。

あわせて公開された写真には、レザーを基調としたオールブラック衣装に身を包んだメンバーの姿が収められている。

それぞれが“めざましくん”を手にしながら、リラックスした表情を見せており、クールな装いとのギャップも印象的な1枚となっている。

SNSでは「舘様ちんまり座っててかわいすぎる」「みやだてりょうたくん(5)になってて保護したい」「めざましくんが豪華になってる」「岩本さんまた懐にしまってる」「あべちゃんの持ち方メロい」といった声が寄せられている。

■過去にも話題を呼んだSnow Man×めざましくんショット

Snow Man

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