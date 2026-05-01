　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

65558.86　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
63410.06　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63288.51　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
62612.55　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
60931.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
60162.02　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
59762.72　　均衡表転換線(日足)
59684.88　　6日移動平均線
59666.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

59513.12　　★日経平均株価1日終値

58573.63　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56913.98　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
56719.92　　25日移動平均線
56216.19　　13週移動平均線
55731.43　　均衡表基準線(日足)
55731.43　　均衡表転換線(週足)
55475.89　　75日移動平均線
55010.60　　均衡表雲下限(日足)
54569.63　　均衡表基準線(週足)
53987.34　　均衡表雲上限(日足)
53858.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53773.61　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53665.94　　26週移動平均線
51501.31　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50827.29　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50417.90　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49739.64　　200日移動平均線
49143.87　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47880.98　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47169.86　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46368.29　　均衡表雲上限(週足)
43921.82　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　44.39(前日61.79)
ST.Slow(9日)　　62.14(前日75.37)

ST.Fast(13週)　 89.97(前日89.18)
ST.Slow(13週)　 79.60(前日79.34)

［2026年5月1日］

株探ニュース