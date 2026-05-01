日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。



65558.86 ボリンジャー:＋3σ(25日)

63410.06 ボリンジャー:＋3σ(26週)

63288.51 ボリンジャー:＋3σ(13週)

62612.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)

60931.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)

60162.02 ボリンジャー:＋2σ(26週)

59762.72 均衡表転換線(日足)

59684.88 6日移動平均線

59666.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)



59513.12 ★日経平均株価1日終値



58573.63 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56913.98 ボリンジャー:＋1σ(26週)

56719.92 25日移動平均線

56216.19 13週移動平均線

55731.43 均衡表基準線(日足)

55731.43 均衡表転換線(週足)

55475.89 75日移動平均線

55010.60 均衡表雲下限(日足)

54569.63 均衡表基準線(週足)

53987.34 均衡表雲上限(日足)

53858.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

53773.61 ボリンジャー:-1σ(25日)

53665.94 26週移動平均線

51501.31 ボリンジャー:-2σ(13週)

50827.29 ボリンジャー:-2σ(25日)

50417.90 ボリンジャー:-1σ(26週)

49739.64 200日移動平均線

49143.87 ボリンジャー:-3σ(13週)

47880.98 ボリンジャー:-3σ(25日)

47169.86 ボリンジャー:-2σ(26週)

46368.29 均衡表雲上限(週足)

43921.82 ボリンジャー:-3σ(26週)

41714.81 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 44.39(前日61.79)

ST.Slow(9日) 62.14(前日75.37)



ST.Fast(13週) 89.97(前日89.18)

ST.Slow(13週) 79.60(前日79.34)



［2026年5月1日］



株探ニュース