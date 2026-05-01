北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件。旭川東警察署から中継で最新の情報を伝えてもらいます。

午前中からこちらに来ていますが、捜査車両が一斉に出たりといった大きな動きは見うけられません。

鈴木達也容疑者（33）の取り調べは今も私の後ろの警察署内で続いているとみられ、警察の調べに対して鈴木容疑者は逮捕の前、任意で聴取を受けていたときと変わらず素直に応じているということです。

また、遺体を動物園内に運び込むのに、鈴木容疑者が車を使った可能性があり、警察が押収した3台の車についても調べを進めています。ただ、事件の詳しい背景や動機など不明な点が多く、全容解明が進められています。

（Q.動機についても具体的な供述はまだ明らかになっていませんが、これまで妻との間に何かトラブルなどはあったのでしょうか？）

警察にそういったトラブルの相談歴というのはこの時点では特段情報としては入ってきていません。動機・背景といった、まだわからないところが多いというのが率直な感想です。