北海道旭川市の旭山動物園で、妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで職員の男が逮捕された事件。きょうから夏の営業が始まった旭山動物園には喜入アナウンサーがいます。現在の様子を伝えてください。

おおむねいつも通りの光景が戻ってきたようです。閉園時間は午後5時15分ということで、現在も多くの方が園内で楽しんでいるという状況です。きょうは家族連れが目立ちます。

朝9時半開園でしたが、その際は行列ができるほどの賑わいでした。ただ、本来より2日遅れての夏の営業開始となりましたので、観光に携わる方は、2日間のうち祝日もあったので影響は大きく、この日が待ち遠しかったと話します。

そして、園内の様子ですが、楽しそうに動物を眺める子どもたちの姿が印象的でした。

ただ、事件の影響もあってか、いくつかのイベントが中止となっています。例えば、飼育員の方が動物に餌を与えながら解説するというイベントはきょう、中止となっています。

そして、個人的に印象的だったことが、園に入るときに子どもたちが少し事件のことについて保護者の方に尋ねながら入っていくという様子もありました。

（Q．ゴールデンウイークも始まりましたが、来園者の数や観光への影響はありますか？）

あくまで地元の方の印象ですが、例年のゴールデンウイークと比べて極端に減っていることはないといいます。例年よりやや少ないかなという印象の方が多かったです。

ただ、事件も大きな事件でしたので「今年は全然ダメかもしれない」「もっと来ないかもしれない」という方も多くいましたが、多くの方の笑顔だったり顔を見て、「ちょっとほっとしている」という方もいました。