中日―DeNA

4月30日にバンテリンドームで行われたプロ野球・中日―DeNAで、中日ナインが着用した見慣れぬ色のユニホームが注目を集めている。

黄金のユニホームを身にまとい、描かれた昇り竜のごとく躍動した。1点を先制された2回、先頭の細川は、DeNA先発・篠木の初球のストレートを弾き返した。打球は金色ユニ姿のファンが陣取る左翼席前方のホームランウイングへ。3号ソロにドームは揺れた。

この日、中日が着用したのは、毎年恒例となっている竜をモチーフにした特別な「昇竜ユニホーム」だ。尾張の地から天下を動かした三英傑「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康」にあやかり「天下を獲る！」がテーマ。第1弾の今回は「昇竜、秀吉」として裏面には秀吉を模したモチーフを配置。庶民から天下人へ駆け上がった秀吉のように、チームも頂点へと駆け上がるという願いが込められている。

スタジアムで来場者にも配布された見慣れぬデザインのユニホームに、SNS上のファンからは「ドラゴンズの金シャチユニホーム」「スタンド引きでみたら阪神w」「すげぇユニホームだな」「今年の昇竜ユニ黄色なんだな」「黄金の竜になれ」「スタンドが黄色に染まるのもいいな！」「なんか阪神みたい」「名古屋っぽいユニでいいね！」「どこと試合？って思うくらい中日さんのユニホーム黄金で！びっくり」といった声があがっていた。

試合は中日が2-6で敗れている。



（THE ANSWER編集部）