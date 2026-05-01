大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の新弟子検査が１日、両国国技館の相撲診療所で実施された。

大阪市出身の２１歳で相撲未経験の則武雄大（伊勢ケ浜）は１７８センチ、１１１キロで体格基準（１６７センチ、６７キロ以上）をクリア。中学、高校とラグビーに取り組んだ。卒業後は介護職に就き、自宅では父親の介護を行ってきた。他の介護士の協力で、今春から父親の介護にめどが立ち「以前から挑戦したかった」と大相撲入りを決意した。父親は自身が中学生の頃から、職場での事故が原因で介護を必要としており、母親が中心に行っていたが、高校卒業後は自身が担っていたという。

則武は「どうせやるなら一番厳しいところでやりたい」と、多くの関取を抱える伊勢ケ浜部屋に電話で入門の意思を伝えた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）からは「とりあえず気合だ」と後押しされている。

４人兄弟の次男。当初は家族に戸惑われたというが「今は応援されています」と語った則武。「行けるところまで行きたい。強くなったら稼げる」と親孝行を誓った。

幕下最下位格付け出し資格を持つ大森康弘（２２）＝追手風＝とリ・ビル・クリストファー（２２）＝雷＝ら、運動能力検査通過者を含む受検者１１人全員が体格基準をクリア。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。