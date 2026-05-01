『a-nation』が23年ぶりお台場開催 初の秋フェスとして10月に2Days
音楽フェス『a-nation 2026』が10月3日、4日に東京・お台場a-nation特設会場にて開催されることが発表された。
【ライブ写真】『a-nation 2025』でトリを飾ったXGのライブショット
『a-nation』は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。これまでに延べ600万人以上を魅了してきた同フェスは、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移す。
ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップはもちろん、屋外エリアでは『a-nation』ならではのフードやグッズなど、ライブ以外にも楽しめるさまざまなコンテンツが用意される。出演アーティストの発表およびチケット受付の詳細は、後日発表される。
■『a-nation 2026』
開催日程：10月3日（土）、4日（日）
会場：東京・お台場a-nation特設会場
【ライブ写真】『a-nation 2025』でトリを飾ったXGのライブショット
『a-nation』は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となる。これまでに延べ600万人以上を魅了してきた同フェスは、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移す。
ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップはもちろん、屋外エリアでは『a-nation』ならではのフードやグッズなど、ライブ以外にも楽しめるさまざまなコンテンツが用意される。出演アーティストの発表およびチケット受付の詳細は、後日発表される。
■『a-nation 2026』
開催日程：10月3日（土）、4日（日）
会場：東京・お台場a-nation特設会場