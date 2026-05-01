犬が飼い主に何かを伝えようとしているサイン

1.ジッと見つめて視線を送ってくる

犬がジッと見つめて視線を送ってくるのは、飼い主に何かを伝えようとしているサインです。

おすわりをしてジッと見つめてくることもあれば、伏せの体勢でジッと見つめてくることもあります。なぜか立ったままでジッと見つめてくることもあります。

目の前にいることもあれば、少し離れた場所にいることもありますし、なぜそんなに遠くから？ということもあります。

ジッと見つめて視線を送ってくるのは、「気づいてほしい」という気持ちがあるからです。吠えたり騒いだりせず、ただジッと見つめ、アイコンタクトをしてもらえるのを待っています。

不安であるとき、体調が悪いときでは、目の前でジッと見つめて視線を送ってくることがあります。

少し離れた場所にいるのは、その場所に何かあるのでしょう。たとえば、食器の前であればごはんの催促、引き出しや戸棚の前であればおやつの催促かもしれません。

廊下や玄関など、遠く離れた場所からジッと見つめて視線を送っているときは、お散歩の催促であったり、お外に出たいという意思表示であったりするでしょう。

状況をよく観察して判断することが大切です。

2.手でちょんちょんと触れてくる

犬が手でちょんちょんと触れてくるのは、飼い主に何かを伝えようとしているサインです。

分かりやすすぎるくらいの「お願い」「おねだり」のサインで、「おやつがほしい」「お散歩に連れて行ってほしい」「遊んでほしい」「撫でてほしい」など、よりはっきりとアピールしたいのです。

ただ、「おやつちょうだい！」と強いアピールをしたいわけではなく、「もしよろしければおやつをいただきたいのですが…」といった感じの遠慮がちなアピールです。

手でちょんちょんと触れてくるのは、飼い主にとっては可愛い仕草ですよね。「こうやって可愛くお願いすれば、言うことを聞いてもらえる」という気持ちもあるかもしれません。

3.落ち着きなくそわそわと歩き回る

犬が落ち着きなくそわそわと歩き回るのは、飼い主に何かを伝えようとしているサインです。

外に出なければ排泄をすることができない犬の場合では、「我慢の限界だよ～」と訴えている可能性があります。その場でグルグルと回ることもあります。

しっぽを下げ、落ち着きなくそわそわと歩き回るときは、体調不良を訴えている可能性があります。嘔吐や下痢のサインかもしれません。

4.窓や玄関に向かって吠える

犬が窓や玄関に向かって吠えるのは、飼い主に何かを伝えようとしているサインです。

窓の近くでくつろぎながら、警備をしてくれていることがあるのではないでしょうか。見慣れない他人や他犬が通ったとき、警戒して吠えることがあります。

訪問者があるときでは、インターホンのチャイムの音が鳴るよりも先に玄関へ走って行き、警戒して吠えることがあります。

ただ警戒して吠えるのではなく、「警戒せよ！」「侵入者あり！」と、飼い主に伝えようとしています。飼い主や家族を守りたいという気持ちが強く、勇敢な性格なのでしょう。

見逃したくないボディランゲージ

しっぽを下げる しっぽを足の間に挟む 耳を真後ろに倒す しきりにあくびをする 舌なめずりをする

このような犬の仕草や行動は、不安・緊張・恐怖・警戒・ストレスのサインです。いち早く気づいてあげられることで、トラブルを防ぐことができます。

まとめ

犬が飼い主に何かを伝えようとしているサインを4つ解説しました。

ジッと見つめて視線を送ってくる 手でちょんちょんと触れてくる 落ち着きなくそわそわと歩き回る 窓や玄関に向かって吠える

愛犬からのサインを正しく受け取って対応するためには、日頃から愛犬の仕草や行動をよく観察することが大切です。

ただし、同じ行動でも、そのときの状況によって意味が異なることがあります。たとえば、甘えたくて触れてくることもあれば、トイレや散歩の要求、不安や警戒心を伝えていることもあります。

表面的な仕草だけで判断するのではなく、時間帯や周囲の環境、その前後の行動もあわせて見てあげましょう。愛犬が何を伝えたいのかを丁寧にくみ取ることが、安心して暮らせる関係づくりにつながります。