ファミリーエンターテインメントプロジェクト どこでもジャンボリー！が、最新楽曲「もちもち☆ぺったん」を含む全3曲を本日5月1日に配信リリースした。

（関連：Snow Man 目黒蓮、俳優業での活躍の裏にある“人柄” 『SAKAMOTO DAYS』への熱量から伝わる実直さ）

どこでもジャンボリー！は、2024年5月に活動を開始したファミリーエンターテインメント。子どもたちが好きな音楽や手遊び、リズムを通じて楽しみながら成長をサポートするコンテンツを提供している。

今作には、コンサートでも、家での遊び時間でも、ドライブのお供にもぴったりの、思わず身体が動いてしまうような元気いっぱいの全3曲が収録される。

また、“子どもたちの日常にもっと笑顔と音楽を届けたい”という思いから、全国の保育園や幼稚園をはじめとする教育施設を対象に、本楽曲を収録したCDと振り付け動画を無償でプレゼント。詳細はホームページにて確認できる。

なお、今回配信リリースする最新曲は、7月に東京、大阪で開催する単独ホールコンサートでも披露を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）