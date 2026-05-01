2日は県内各地で大きな天気の崩れはなく、比較的安定した空模様となるでしょう。薩摩地方は午前中に晴れる所が多く、午後は雲が増えますが雨の心配はなさそうです。大隅地方も朝から昼過ぎにかけて日差しが届き、夕方以降は雲が多くなるものの、夜遅くには再び晴れる見込みです。種子島・屋久島地方は全般に晴れて、にわか雨の可能性は低く洗濯日和ですが、風がやや強く吹くことがあるでしょう。奄美地方も一日を通して概ね晴れて、最高気温は24度と、ひなたでは汗ばむ陽気となりそうです





大型連休の天気は、周期的に変わり、2日（土）は各地でよく晴れてお出かけ日和となるでしょう。一方、3日（日）は午後から前線の影響で雨となり、一時的に雨脚が強まる可能性があります。奄美地方は雨のタイミングが遅く、4日（月）に雨となりそうです。気温は、平年並みかやや低めですが、晴れる日は夏日になる所もあるでしょう。連休終盤の5日と6日は天気が回復し、日差しが届く見込みです。一日の体感差が大きくなるため、服装でうまく調節してください。

2日は、鹿児島市の「よかど鹿児島」で、気象キャスターのイベントが開かれます。



午前10時からは、先着30組を対象に、気象キャスターと一緒にテレビのお天気コーナーを体験できる「お天気コーナー体験」を実施します。午後1時からは、県内の局の垣根を越えて集まった気象キャスターによるトークショーが行われます。（詳しくは動画をご覧ください）