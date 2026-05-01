元乃木坂46中村麗乃、SNSの誹謗中傷などに声明「万が一そのような投稿を発見された際も反論や拡散は行わず」
元乃木坂46で俳優の中村麗乃のオフィシャルファンクラブサイトが1日、更新され、「SNS等の利用に関するお願い」として声明を発表した。
【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃
サイトでは「いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます。日頃インターネットやSNSを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております。しかしながら、残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と説明。
「皆様の主張や表現の自由は尊重されるべきものですが、上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります」とし、「中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます」と注意を促した。
「また、万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後とも中村麗乃への変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃
サイトでは「いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます。日頃インターネットやSNSを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております。しかしながら、残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と説明。
「また、万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」と呼びかけ、「日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後とも中村麗乃への変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。