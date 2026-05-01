乃木坂46金川紗耶、美ウエストのぞくミニ丈Tシャツコーデ披露「綺麗すぎるくびれ」「抜群のスタイルが際立ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】乃木坂46の金川紗耶が4月16日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツとデニムパンツのカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】24歳乃木坂メンバー「抜群のスタイル」と話題のくびれショット
金川は「リアルミーグリありがとうございました」とコメント。引き締まった美しいウエストがのぞく白いショート丈Tシャツにデニムパンツのコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「シンプルコーデで抜群のスタイルが際立ってる」「綺麗すぎるくびれ」「カジュアルでおしゃれ」「笑顔が弾けてて可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳乃木坂メンバー「抜群のスタイル」と話題のくびれショット
◆金川紗耶、ショート丈Tシャツから美ウエストのぞく
金川は「リアルミーグリありがとうございました」とコメント。引き締まった美しいウエストがのぞく白いショート丈Tシャツにデニムパンツのコーディネートを披露した。
◆金川紗耶の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「シンプルコーデで抜群のスタイルが際立ってる」「綺麗すぎるくびれ」「カジュアルでおしゃれ」「笑顔が弾けてて可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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