タレントのpeco（30）が7歳長男とのドタバタなモーニングルーティンを公開し、反響が寄せられている。

【映像】「ryuchellにしか見えない」pecoの長男（複数カット）

これまで自身のSNSで、長男・リンクくんとの日常を投稿してきたpeco。自宅のソファで愛犬とくつろぐ様子や、スウェットにデニムを合わせたお揃いコーデの親子ショットを披露すると、「ちっちゃいryuchell!!」「ryuchellにしか見えない」などと話題になっていた。

peco、7歳長男とのドタバタなモーニングルーティンを公開

2026年4月30日には、自身のYouTubeチャンネルに「そのままお仕事行くドタバタな朝」と題した、モーニングルーティン動画を公開。朝5時に起き自身のメイクをして、リンクくんの朝食とお弁当を手際よく準備した。さらにリンクくんが歯磨きをしている間に、pecoが髪を結んであげるなどドタバタな朝の様子を見せている。

この投稿にファンからは、「お弁当の準備しながら、息子さんとたくさんお話していて、とってもステキです」「お仕事あるのに、朝からリンクくんのためにお弁当作ったり朝ごはん作ったりしてるの、本当にすごいと思う」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）