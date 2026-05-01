全国的に感染が拡大している「はしか」について、県は大型連休中、帰省や旅行などで人の動きが活発になるとして基本的な感染対策を呼び掛けています。



県によると新潟県内ではことし3月9日以降、はしかの感染者は確認されていないということですが、2019年以降最多となる10人が確認されていて近年にないペースということです。全国的には2020年以降、最多となるペースで急増していることから注意を呼び掛けています。





「はしか」は、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症で、ヒトからヒトへ感染がひろがり、感染力が極めて強く、空気感染、飛まつ感染、接触感染でひろまっていくということです。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100％発症するということです。感染すると10日程度の潜伏期の後、38℃台の発熱やせき、鼻水といった風邪のような症状が現れ、2～3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発しんが現れます。感染力が強く、空気感染もするとして、県はワクチン接種（2回）が有効だとしています。大型連休中は、医療機関の休診が多いことから、急な発病などで救急車を呼ぶべきかどうかなど迷ったときは、連休中24時間対応となる相談ダイヤルを活用してほしいとしています。【相談できる専用電話】・救急医療電話相談（#7119）・小児救急医療電話相談（#8000）電話は看護師などが対応し、受診の必要性や対処方法、受診可能な医療機関などについて助言するということです。