飼い犬のペットフードなどの費用を、別居中の妻に負担させることはできるのか――。

こんな論点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は妻に半額の支払いを命じた。安原和臣裁判官は「犬の飼育管理に必要な費用であり、夫婦で半分ずつ負担するべきだ」と指摘した。判決は４月３０日付。

判決によると、飼い犬は「うた」と名付けられたトイプードル。結婚前の妻が２０２２年９月にペットショップで購入した。夫婦は同月頃から同居し、同年１２月に結婚した。

しかし、妻は２４年３月に別居することを決め、家を出た。夫は残されたうたの面倒を見続け、ペットフード代やトリミング代、通院費、保険料として、昨年４月までの間に計約１７万５０００円を支払った。夫は妻を相手取り、飼育費用の負担を求めて提訴した。

判決は、うたは妻名義で購入されたが、愛玩動物である犬の性質なども踏まえ、夫婦の共有財産だったと認定。その上で、夫婦は離婚訴訟が続いており、うたの財産分与はされていないことから、飼育費用は夫婦が半分ずつ負担するべきだとした。妻が、夫名義のクレジットカードの「家族カード」で購入した新幹線代も合わせ、約９万９０００円の支払いを妻に命じた。