俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサー岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。現在、休学中のイタリア・ボッコーニ大が東大よりも学業ランクが上であることを明かした。

MCハライチ澤部佑から「今、在学中のイタリアのボッコーニ大学というのが、とんでもない大学なんですよね」と問いかけられた。岸谷氏は「ねえ、スゴいってうわさを聞くんですけど、僕はちょっとまだよく分かってない」と話した。

澤部が「なんですか、世界の大学ランキングですか…」と振ると、岸谷氏は「大学ランキングでスゴい上の方にいるらしいんですけど…」と話すとMC神田愛花が「東大よりも上、ってことですか」と聞いた。岸谷氏は「みたいですね」と否定はしなかった。澤部から「全然上でしょ？」と再確認されて、岸谷氏は「まあ…ね、まあまあまあ」と認めた。

ここで、ぱーてぃーちゃん信子が「ハーバードは？ハーバード」と尋ねた。岸谷氏は「ハーバードはまたね…もっと上にいるんですよ」と語った。信子は「知ってるの、それしかなかった」と話した。

岸谷氏は「今、3年で、休学してます、今年が。卒業頑張ってするぞ、という思いで」と決意を語ると澤部が「その思いで、今、『ぽかぽか』にいる、と」とツッコミを入れた。