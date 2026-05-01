【レポート】Travis Japanアメリカ旅でメンバーの大切さを再確認！「一生Travis Japan7人で居続けなきゃいけない」（松田元太）

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日16時よりディズニープラスにて独占配信開始。注目度が高まるなか、都内で先行プレミア試写イベントが行われ、Travis Japanのメンバーが揃って登壇。彼らにとって“原点の地”アメリカでの旅の様子を、ひと足早く会場へ詰めかけたファンにお披露目した。

■川島如恵留、旅に注いだ想いを告白

先行プレミア試写イベントには、宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人全員が揃って登壇。サプライズで観客席後方から彼らが登場すると、会場からは割れんばかりの拍手と大歓声が巻き起こり、舞台挨拶がスタートした。

このアメリカでの夏休みを企画した川島は、「Travis Japanが僕たちの原点の地であるアメリカを旅することで、自分自身と向き合い、大自然と向き合い、知らない文化と向き合い、そして、向き合った先に見えるTravis Japanの7人の姿に注目をしてもらえるようなプランニングをしました。この旅を通して、この7人がどのように成長したのか、どのような未来を一緒に見ることができるようになったのか、という部分を皆さんにお届けできていたらうれしいです」と、この旅に注いだ想いを告白。

今回の夏休みプランでは、川島が考えに考え抜いたという2チーム＝Team A（宮近、中村、吉澤）・Team B（七五三掛、松田、松倉）に分かれ、Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅へ出かけることとなる。

それぞれのチームの旅について、Team Aの吉澤は、「大自然を感じたのがAチーム、僕ら3人組はインドア派が多いんですが、大自然に触れられて、こんなに世界って広いんだというのを改めて知れましたし、本当に肩の力を抜いて旅ができたので、僕らにとっての本当の“夏休み”でした。とてもうれしかったです」と、私生活とはまったく違った体験ができたと振り返る。

Team Bの七五三掛は、「僕がリーダーをやらせていただいてたんですが、ネイティブアメリカンや、ターコイズの歴史、その街の文化や習慣などを学びながら旅行をさせていただきました。普段、自分は携帯をよく触っているんですが、この旅では、あまり携帯を触ることもなく、それによってよりTeam Bのメンバーと深いコミュニケーションを取れて、普段では気がつかなかった素敵なところを発見できました。それに、なんで如恵留がこのルートにしてくれたんだろうって考えながら旅をするのがとても楽しかったです」とコメントすると、「ほんとに考えてた～!?」と同じTeamの松田から横やりが。

さらに、松倉からも「あんまりリーダーっぽい動きが感じられなかったよね」と突っ込まれタジタジ。そんな状況に、「今の話も、9話で伏線回収されますので、皆さん楽しみにしてください」と、川島から絶妙なフォローが飛び出した。

■予告映像での“涙”するシーンについて言及

彼らにとって原点の地であるアメリカへメンバー全員で再び訪れることとなったことについて、中村は「大自然の中を楽しめる自分ってすごくいいなと、改めて実感できましたし、大自然や文化を感じて楽しめるという旅行の醍醐味を感じました。たぶんデビュー前の僕だったら、あまりこういった部分には共感できなかった気がするんですが、今回、夏休みをいただいたことによって、自分のあらたな魅力に気づくことができてとても楽しかったです」とこの旅を通じて感じた変化について触れると、松倉も「今回の旅で改めて、メンバーの表情を勇ましく感じました。本当に、これまで留学から、デビューしてワールドツアーまでさせていただいて、いろいろな経験を積んだからこその、勇ましい表情がこの旅で見られるのではと思います」とコメント。

「元太、本当に勇ましくなったもんね」と川島も同調すると、七五三掛からは「ホテルにプールがあったんですが、パッと見たらタンクトップで太陽浴びてる人がいて、ビジュが変わりすぎて一瞬元太だってわからなかったんですよ」というエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。

さらに、先日解禁された予告映像に登場した、メンバーが“涙”するシーンについての話になると、グループのリーダーでもある宮近は「旅を通していろんなことを感じたっていうのがもちろんありましたし、それをこの作品を観てもらえれば感じてもらえると思います。ただ、正直、あのときの気持ちは、言葉にならない瞬間が多かったです。それぞれのチームが旅をして、再会してというのを経て、あれがどういう“涙”だったのかっていうのは、それぞれ違うと思うんですが、全員が何かリンクしてたんだろうなと思います。皆さんも観ていただけたら言葉にできない気持ちがわかると思います」と、7人が再会した日の夜について想いをコメント。

松田は「7人が集結した日の瞬間ではあったんですが、実際会ってないのが1週間くらいだったんですが、実際に会うと、会えなかった期間がほんとに寂しかったなと改めて思いましたし、メンバー7人の大切さや、言葉では表せられないような、（グループが）ひとつにまとまった瞬間でした。本当に一生Travis Japan7人で居続けなきゃいけないなって思いましたし、涙したシーンでのメンバーの言葉は、心の底からの言葉だったし、エモかったというか、感動したというか。TJ（Travis Japan）で良かったなって思えたので、ファンの方も改めてTJの良さを再確認できると思うので、あのシーンは特に観ていただきたいですね」と、当時を思い返しながら、グループへの深い愛情を滲ませた。

■「トラジャサマバケしちゃってもいいですか？」「賛成！」

そしてイベント後半では、今回の旅の魅力をさらに深く伝えていくために、Team A・Team Bに分かれて「チーム対抗！旅の推しポイント プレゼン対決！」を実施。Team Aからは吉澤、Team Bからは七五三掛が代表となって、それぞれのTeamの旅の“推しポイント”をフリップで紹介。

吉澤は“部族の方々とのふれあい”と書かれたフリップを出すと、「部族の方々との出会いがいちばんの注目ポイントだったと思います。本当にいろんな方々に出会って、いろんなことを学ばせていただいたんですが、“ダンス”がとても見どころになってます！ それに、何か動物…何か…何か、か、か、カーニバル♪ カーニバル♪ カーニバル♪」と持ちギャグを披露。続けて「17年近く一緒にいる3人の絆が見られる旅になっていると思います」と吉澤が締め括ると、Team Aの3人が「勝たせてください、お願いします！」と揃って深々と頭を下げるパフォーマンスを披露し、大きな笑いと拍手が巻き起こった。このプレゼンを聞いた川島は、「部族の方々とのダンスというところから、“カーニバル”にちゃんと繋げていて素晴らしいプレゼンでしたね」と感心。

対する七五三掛は“24時間温泉～最高～”というフリップを出すと、「パゴサスプリングスというところに行ったんですが、そこになんと“24時間の温泉”があったんです！ そこは20ヵ所くらいの温泉があって…」と話し出すと、松松（松田・松倉）が隣で「えーー!!」とリアクション。さらに、「しかも、全部温度が違うんですよ」（七五三掛）、「えーー!!」（松田・松倉）と合いの手を入れる見事なコンビネーションを披露。「それに、そこに美肌になれる何かがあります！」（七五三掛）、「オーマイガー！」（松田・松倉）、「体に塗って、10分ぐらいして洗い流せば、お肌つるつる！」（七五三掛）、「アイキャントビリーブ！」（松田・松倉）と、雄叫びを上げ、会場の笑いを誘う。川島も「七五三掛がプレゼンしているときに、松松（松田＆松倉）が楽しそうに反応しているのを見て、このTeam Bが楽しい旅だったんだろうなって伝わってきましたね！」と微笑みながら締め括った。

2チームのプレゼンが終わり、勝敗はこの日駆けつけた観客による拍手で決めることに。しかし、Team A・Team Bともに拍手喝采で同点。そして、勝負の行方はこの旅を企画した川島に託された。

そして運命の瞬間、「勝者は、Team Aです！」とジャッジが下されると、「やったー!!!」とTeam Aの3人は大喜び。勝ったTeam Aの3人と川島にミッキーの巨大なぬいぐるみが贈呈され、会場も温かい空気に包まれた。

最後に行われたフォトセッションでは、Travis Japanのメンバーから「ディズニープラスで、トラジャサマバケしちゃってもいいですか？」と会場へ投げかけ、「賛成！」と会場中で声を上げる、Travis Japanおなじみの掛け声によって、イベントを締め括った。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

05/01（金）よりディズニープラスで独占配信

※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/