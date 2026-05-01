―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　有沢製 <5208>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。

▲No.3　共英製鋼 <5440>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6961> エンプラス 　　東Ｐ 　 -20.88 　　4/30　本決算　　　　0.28
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ 　 -16.93 　　4/30　本決算　　　 -7.42
<5440> 共英製鋼 　　　東Ｐ 　 -16.38 　　4/30　本決算　　　-13.64
<9534> 北ガス 　　　　東Ｐ 　 -14.39 　　4/30　本決算　　　-21.19
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ 　 -14.10 　　4/30　　　1Q　　　 46.99

<6770> アルプスアル 　東Ｐ 　 -13.55 　　4/30　本決算　　　 -7.41
<4318> クイック 　　　東Ｐ 　 -11.24 　　4/30　本決算　　　-10.00
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ 　 -10.92 　　4/30　本決算　　　 20.33
<2492> インフォＭＴ 　東Ｐ 　 -10.16 　　4/30　　　1Q　　　 64.53
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 -9.14 　　4/30　本決算　　　　0.76

<6196> ストライクＧ 　東Ｐ　　 -8.55 　　4/30　　上期　　　 11.02
<9507> 四国電 　　　　東Ｐ　　 -8.16 　　4/30　本決算　　　-41.08
<6817> スミダコーポ 　東Ｐ　　 -8.16 　　4/30　　　1Q　　　 12.22
<9511> 沖縄電 　　　　東Ｐ　　 -8.13 　　4/30　本決算　　　　　－
<9506> 東北電 　　　　東Ｐ　　 -8.04 　　4/30　本決算　　　　　－

<5959> 岡部 　　　　　東Ｐ　　 -7.32 　　4/30　　　1Q　　　-45.12
<3836> アバントＧ 　　東Ｐ　　 -7.14 　　4/30　　　3Q　　　　9.81
<5334> 特殊陶 　　　　東Ｐ　　 -6.84 　　4/30　本決算　　　 -9.36
<1950> 日本電設 　　　東Ｐ　　 -6.75 　　4/30　本決算　　　　1.71
<9830> トラスコ中山 　東Ｐ　　 -6.53 　　4/30　　　1Q　　　　1.56

<8616> 東海東京 　　　東Ｐ　　 -6.01 　　4/30　本決算　　　　　－
<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -5.57 　　4/30　本決算　　　　9.48
<9503> 関西電 　　　　東Ｐ　　 -5.11 　　4/30　本決算　　　-44.07
<7741> ＨＯＹＡ 　　　東Ｐ　　 -5.03 　　4/30　本決算　　　　　－
<2811> カゴメ 　　　　東Ｐ　　 -4.75 　　4/30　　　1Q　　　-15.93

<8174> 日ガス 　　　　東Ｐ　　 -3.68 　　4/30　本決算　　　 -5.74
<3092> ＺＯＺＯ 　　　東Ｐ　　 -3.62 　　4/30　本決算　　　　7.42
<9021> ＪＲ西日本 　　東Ｐ　　 -3.59 　　4/30　本決算　　　-21.06
<4768> 大塚商会 　　　東Ｐ　　 -3.58 　　4/30　　　1Q　　　 11.26
<368A> 北里 　　　　　東Ｐ　　 -3.37 　　4/30　本決算　　　　3.96

<6920> レーザーテク 　東Ｐ　　 -3.16 　　4/30　　　3Q　　　　6.70
<2579> コカＢＪＨ 　　東Ｐ　　 -3.13 　　4/30　　　1Q　　　　赤縮
<9715> トランスコス 　東Ｐ　　 -3.07 　　4/30　本決算　　　 -6.17
<9064> ヤマトＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.00 　　4/30　本決算　　　 59.95
<3482> ロードスター 　東Ｐ　　 -2.67 　　4/30　　　1Q　　　　7.23

<9533> 邦ガス 　　　　東Ｐ　　 -2.45 　　4/30　本決算　　　-34.00
<9508> 九州電 　　　　東Ｐ　　 -2.37 　　4/30　本決算　　　-13.07
<8133> エネクス 　　　東Ｐ　　 -1.61 　　4/30　本決算　　　　1.86
<1939> 四電工 　　　　東Ｐ　　 -1.46 　　4/30　本決算　　　　6.14
<7475> アルビス 　　　東Ｐ　　 -1.24 　　4/30　本決算　　　　3.76

<4410> ハリマ化成Ｇ 　東Ｐ　　 -1.09 　　4/30　本決算　　　 -6.54
<4220> リケンテクノ 　東Ｐ　　 -0.84 　　4/30　本決算　　　　1.82
<9104> 商船三井 　　　東Ｐ　　 -0.80 　　4/30　本決算　　　-17.54
<7947> エフピコ 　　　東Ｐ　　 -0.34 　　4/30　本決算　　　　　－

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース