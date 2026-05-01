―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　セレス <3696>
　26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。

★No.4　ユナイテド海 <9110>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比10.7％増の210億円になり、従来予想の171億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3696> セレス 　　　　東Ｐ 　 +37.93 　　4/30　　　1Q　　　343.47
<5332> ＴＯＴＯ 　　　東Ｐ 　 +18.43 　　4/30　本決算　　　 -3.61
<4709> ＩＤＨＤ 　　　東Ｐ 　 +14.30 　　4/30　本決算　　　　8.02
<9110> ユナイテド海 　東Ｐ 　 +12.79 　　4/30　本決算　　　　4.06
<8103> 明和産 　　　　東Ｐ 　 +10.48 　　4/30　本決算　　　　8.16

<5333> ＮＧＫ 　　　　東Ｐ　　 +9.66 　　4/30　本決算　　　 10.29
<7981> タカラスタ 　　東Ｐ　　 +8.87 　　4/30　本決算　　　　9.26
<8015> 豊田通商 　　　東Ｐ　　 +7.67 　　4/30　本決算　　　　　－
<6135> 牧野フ 　　　　東Ｐ　　 +7.29 　　4/30　本決算　　　　4.03
<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 +7.22 　　4/30　本決算　　　　0.39

<6981> 村田製 　　　　東Ｐ　　 +6.16 　　4/30　本決算　　　 26.36
<7172> ＪＩＡ 　　　　東Ｐ　　 +5.18 　　4/30　　　1Q　　　 46.48
<8035> 東エレク 　　　東Ｐ　　 +5.09 　　4/30　本決算　　　　　－
<4373> シンプレクス 　東Ｐ　　 +4.54 　　4/30　本決算　　　 18.05
<7976> 菱鉛筆 　　　　東Ｐ　　 +4.51 　　4/30　　　1Q　　　 51.67

<7942> ＪＳＰ 　　　　東Ｐ　　 +4.37 　　4/30　本決算　　　-11.02
<6454> マックス 　　　東Ｐ　　 +4.00 　　4/30　本決算　　　　3.91
<4221> 大倉工 　　　　東Ｐ　　 +3.92 　　4/30　　　1Q　　　 31.69
<9202> ＡＮＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.06 　　4/30　本決算　　　-37.63
<9044> ＮＡＮＫＡＩ 　東Ｐ　　 +2.88 　　4/30　本決算　　　 -4.93

<9962> ミスミＧ 　　　東Ｐ　　 +2.79 　　4/30　本決算　　　 13.86
<9201> ＪＡＬ 　　　　東Ｐ　　 +2.49 　　4/30　本決算　　　　　－
<6971> 京セラ 　　　　東Ｐ　　 +2.14 　　4/30　本決算　　　　0.60
<5938> ＬＩＸＩＬ 　　東Ｐ　　 +2.09 　　4/30　本決算　　　 59.15
<9301> 三菱倉 　　　　東Ｐ　　 +1.84 　　4/30　本決算　　　　0.17

<9001> 東武 　　　　　東Ｐ　　 +1.73 　　4/30　本決算　　　 -7.75
<2410> キャリアデザ 　東Ｐ　　 +1.45 　　4/30　　上期　　　 12.03
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 　東Ｐ　　 +0.61 　　4/30　　上期　　　 21.92
<4626> 太陽ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +0.35 　　4/30　本決算　　　　3.59
<8803> 平和不 　　　　東Ｐ　　 +0.29 　　4/30　本決算　　　　0.15

<6268> ナブテスコ 　　東Ｐ　　 +0.28 　　4/30　　　1Q　　　105.45
<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +0.26 　　4/30　本決算　　　　　－
<2692> 伊藤忠食 　　　東Ｐ　　 +0.23 　　4/30　本決算　　　　　－
<1878> 大東建 　　　　東Ｐ　　 +0.20 　　4/30　本決算　　　　0.60
<5444> 大和工 　　　　東Ｐ　　 +0.08 　　4/30　本決算　　　　4.24

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース