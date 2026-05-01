決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 東電ＨＤ、東エレク、村田製 (4月30日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 セレス <3696>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。
★No.4 ユナイテド海 <9110>
26年3月期の連結経常利益は前の期比10.7％増の210億円になり、従来予想の171億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3696> セレス 東Ｐ +37.93 4/30 1Q 343.47
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ +18.43 4/30 本決算 -3.61
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ +14.30 4/30 本決算 8.02
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +12.79 4/30 本決算 4.06
<8103> 明和産 東Ｐ +10.48 4/30 本決算 8.16
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ +9.66 4/30 本決算 10.29
<7981> タカラスタ 東Ｐ +8.87 4/30 本決算 9.26
<8015> 豊田通商 東Ｐ +7.67 4/30 本決算 －
<6135> 牧野フ 東Ｐ +7.29 4/30 本決算 4.03
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +7.22 4/30 本決算 0.39
<6981> 村田製 東Ｐ +6.16 4/30 本決算 26.36
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +5.18 4/30 1Q 46.48
<8035> 東エレク 東Ｐ +5.09 4/30 本決算 －
<4373> シンプレクス 東Ｐ +4.54 4/30 本決算 18.05
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ +4.51 4/30 1Q 51.67
<7942> ＪＳＰ 東Ｐ +4.37 4/30 本決算 -11.02
<6454> マックス 東Ｐ +4.00 4/30 本決算 3.91
<4221> 大倉工 東Ｐ +3.92 4/30 1Q 31.69
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +3.06 4/30 本決算 -37.63
<9044> ＮＡＮＫＡＩ 東Ｐ +2.88 4/30 本決算 -4.93
<9962> ミスミＧ 東Ｐ +2.79 4/30 本決算 13.86
<9201> ＪＡＬ 東Ｐ +2.49 4/30 本決算 －
<6971> 京セラ 東Ｐ +2.14 4/30 本決算 0.60
<5938> ＬＩＸＩＬ 東Ｐ +2.09 4/30 本決算 59.15
<9301> 三菱倉 東Ｐ +1.84 4/30 本決算 0.17
<9001> 東武 東Ｐ +1.73 4/30 本決算 -7.75
<2410> キャリアデザ 東Ｐ +1.45 4/30 上期 12.03
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 東Ｐ +0.61 4/30 上期 21.92
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ +0.35 4/30 本決算 3.59
<8803> 平和不 東Ｐ +0.29 4/30 本決算 0.15
<6268> ナブテスコ 東Ｐ +0.28 4/30 1Q 105.45
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +0.26 4/30 本決算 －
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ +0.23 4/30 本決算 －
<1878> 大東建 東Ｐ +0.20 4/30 本決算 0.60
<5444> 大和工 東Ｐ +0.08 4/30 本決算 4.24
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.1 セレス <3696>
26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の15.6億円に急拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は55.8％に達し、5年平均の47.6％も上回った。
★No.4 ユナイテド海 <9110>
26年3月期の連結経常利益は前の期比10.7％増の210億円になり、従来予想の171億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3696> セレス 東Ｐ +37.93 4/30 1Q 343.47
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ +18.43 4/30 本決算 -3.61
<4709> ＩＤＨＤ 東Ｐ +14.30 4/30 本決算 8.02
<9110> ユナイテド海 東Ｐ +12.79 4/30 本決算 4.06
<8103> 明和産 東Ｐ +10.48 4/30 本決算 8.16
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ +9.66 4/30 本決算 10.29
<7981> タカラスタ 東Ｐ +8.87 4/30 本決算 9.26
<8015> 豊田通商 東Ｐ +7.67 4/30 本決算 －
<6135> 牧野フ 東Ｐ +7.29 4/30 本決算 4.03
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ +7.22 4/30 本決算 0.39
<6981> 村田製 東Ｐ +6.16 4/30 本決算 26.36
<7172> ＪＩＡ 東Ｐ +5.18 4/30 1Q 46.48
<8035> 東エレク 東Ｐ +5.09 4/30 本決算 －
<4373> シンプレクス 東Ｐ +4.54 4/30 本決算 18.05
<7976> 菱鉛筆 東Ｐ +4.51 4/30 1Q 51.67
<7942> ＪＳＰ 東Ｐ +4.37 4/30 本決算 -11.02
<6454> マックス 東Ｐ +4.00 4/30 本決算 3.91
<4221> 大倉工 東Ｐ +3.92 4/30 1Q 31.69
<9202> ＡＮＡＨＤ 東Ｐ +3.06 4/30 本決算 -37.63
<9044> ＮＡＮＫＡＩ 東Ｐ +2.88 4/30 本決算 -4.93
<9962> ミスミＧ 東Ｐ +2.79 4/30 本決算 13.86
<9201> ＪＡＬ 東Ｐ +2.49 4/30 本決算 －
<6971> 京セラ 東Ｐ +2.14 4/30 本決算 0.60
<5938> ＬＩＸＩＬ 東Ｐ +2.09 4/30 本決算 59.15
<9301> 三菱倉 東Ｐ +1.84 4/30 本決算 0.17
<9001> 東武 東Ｐ +1.73 4/30 本決算 -7.75
<2410> キャリアデザ 東Ｐ +1.45 4/30 上期 12.03
<6080> Ｍ＆Ａキャピ 東Ｐ +0.61 4/30 上期 21.92
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ +0.35 4/30 本決算 3.59
<8803> 平和不 東Ｐ +0.29 4/30 本決算 0.15
<6268> ナブテスコ 東Ｐ +0.28 4/30 1Q 105.45
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +0.26 4/30 本決算 －
<2692> 伊藤忠食 東Ｐ +0.23 4/30 本決算 －
<1878> 大東建 東Ｐ +0.20 4/30 本決算 0.60
<5444> 大和工 東Ｐ +0.08 4/30 本決算 4.24
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。
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