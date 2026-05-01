マルサンアイ <2551> [名証Ｍ] が5月1日大引け後(16:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比62.4％増の5億9100万円に拡大し、従来の85.7％減益予想から一転して増益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の4億0800万円→9億7300万円(前期は8億5800万円)に2.4倍上方修正し、一転して13.4％増益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比22.7％減の3億8200万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常損益は8600万円の黒字(前年同期は1億5000万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.2％→0.5％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年９月期第２四半期（中間期）累計期間の業績は、豆乳の需要拡大に伴う販売量の拡大等により、2025 年11 月４日に公表いたしました予想値と差異が生じました。2026 年９月期通期（2025 年９月21 日～2026 年９月20 日）業績予想につきましては、主に2026 年９月期第２四半期（中間期）累計期間に増加した差異により修正するものであります。