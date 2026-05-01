女子やり投げのパリ五輪金メダリスト、北口榛花（28＝JAL）が1日、自身のインスタグラムを更新。男子やり投の世界記録保持者でチェコ人のヤン・ゼレズニー氏（59）とコーチ契約を締結したと発表した。

北口はインスタグラムにゼレズニー氏との2ショットを掲載し、「南アフリカでのキャンプを経て正式にコーチングをお願いすることになりました」と、同氏とコーチ契約を締結したことを報告。

「新たなスタートをレジェンドであるヤンゼレズニーさんとできてとても嬉しいです。やり投のことはもちろんメンタリティも含めて吸収していきたいです。受け入れてくれたチームメイトにも感謝しています」とし、「これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。

北口は、今年1月に7年間、指導を受けたダビド・セケラク氏との契約を終了。2月からゼレズニー氏が指導する南アフリカでの合宿に参加していた。

ゼレズニー氏は、92年バルセロナ大会、96年アトランタ大会、00年シドニー大会で五輪3連覇を果たしたレジェンド。1996年に記録した98m48の世界記録は未だに破られていない、