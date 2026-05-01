横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が、夏場所（１０日初日、両国国技館）の出場への不安を露呈した。横審の稽古総見が両国国技館の本土俵で公開されたが、すり足など基礎で汗を流すのみで、幕内力士のぶつかり稽古の途中で会場から引き揚げた。

八角理事長（元横綱北勝海）は、大の里について「印象もなにも稽古しないとどうしようもない。最後いなくなっちゃったから。胸ぐらい出すのかなと思ったんだけど。その辺もまだまだ。自覚が出てきてほしいですね」と苦言を呈した。

大の里が稽古途中で会場から姿を消したことについては「用事があったんじゃないの？」とした上で、約５５００人のファンが集まっただけに「オレは最後は胸出すかなと思ったけどね。これも自覚でしょう。勉強でしょう」と指摘した

大の里は昨年１１月の九州場所で左肩肩鎖関節脱臼のため、千秋楽のみ休場。今年１月の初場所は序盤に星を落とし休場危機に陥ったが１０勝をマーク。今年３月の春場所は初日から３連敗して「左肩関節脱臼」のため４日目から休場した。春巡業は、４月１３日の靖国神社を最後に離脱していた。