Berryz工房・Buono!・PINK CRES.を経てソロで活動していた歌手・タレント・俳優の夏焼雅さんが、4月30日をもって所属事務所を退所し、今月1日よりフリーとなることを、自身のインスタグラムで報告しました。



【写真を見る】【 夏焼雅 】所属事務所を退所しフリーに「キッズの頃から考えるとデビューして20年以上！」 感謝と共に旅立つ



夏焼さんは「本日をもちましてアップフロントクリエイトを退所いたします」と報告。これまでの関係各位に感謝を伝えています。







さらに「ハロー!プロジェクトキッズの頃から考えるとデビューして20年以上！」「たくさんのことを学ばせていただき」「心から感謝の気持ちでいっぱいです」と振り返りました。







夏焼さんは「明日からはフリーとして新しいことにも挑戦しながら」「自分らしく活動していきたいと思っております」と抱負を述べています。





夏焼さんは2002年6月にハロー!プロジェクト・キッズの一員となり、2004年3月にBerrys工房としてメジャーデビュー。その後2007年7月にBuono!メンバーにも選出され、活躍しました。Berryz工房が無期限活動停止となった2015年3月にハロー!プロジェクトを卒業。その後「PINK CRES.」を経て、2021年7月よりソロ活動に移行しました。また、今年1月に一般男性との結婚を公表しています。

【担当：芸能情報ステーション】