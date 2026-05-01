俳優の中村泰仁が1日までに、Xを更新。俳優活動を無期限休止することを発表した。

「本日をもちまして、俳優活動を無期限休止とさせていただきます」と報告し「これまでお世話になりました関係者の皆さま、そして温かく応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と伝えた。

続けて「これまでの経験を糧に、新たな場所で精進してまいります。またいつか、どこかで成長した姿でお会いできる日を楽しみに頑張ります。ありがとうございました！」と呼びかけた。

中村は3月、自身のブログで「2026年4月末日をもちまして、俳優としての活動を無期限休止いたします。休止の理由としては、病気や怪我、結婚といった私生活の変化によるものではありません。本来であれば詳細を説明すべきところ、今後の活動については秘密保持契約の都合上、詳しくお話しすることが叶いません。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。これは、私が『なりたい自分』へ近づくための、そして、より多くの方々に感動や幸せを届けられる存在になるための前向きな選択です」と明かしていた。

中村は「ミュージカル 刀剣乱舞 −千子村正蜻蛉切双騎出陣」アンダー、「ミュージカル 刀剣乱舞 陸奥一蓮」アンダー、「ミュージカル 僕のヒーローアカデミア"最高の英雄"」緑谷出久役等で活躍した。