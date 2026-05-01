俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。「二世タレントじゃない」などと話した。

MCハライチ岩井勇気から「メディアに出ている二世タレントの中で、こいつよりマシだなっていう最悪のヒエラエルキーをつくっている、っぽい」との質問に「△」の札を掲げて岸谷は「うーん、ないとはいえない」と話した。

MCハライチ澤部佑から「（二世タレントのヒエラルキーを）つくっちゃいないけど？」と問われて岸谷は「つくっちゃいないけど、意識はしますね」と返し「タレントじゃない俺は、って言い張る。今日も紹介で実業家、ってしてもらっているのは、僕が『本当にタレントって書かないでください』って、めっちゃ言ってるっていうのがあるんで」と話した。

澤部と岩井が同時に「それは何で？」と聞いた。岸谷は「なんか『二世タレントです』って言うと、ソレの人になっちゃうんで。他にもやってるんだなと思ってほしいというのもあるんで。『二世タレントじゃないです』というのはある」とその理由についても説明した。

一方で「二世でモデルもやります。音楽もできます。本当にカッコよくて親子でファッションショーも出ちゃいます、みたいな…くやしい。ああなりたかった。ああなれなかったから、仕方なく会社頑張るみたいな。本当はキラッキラになりたかった」と本音ものぞかせた。