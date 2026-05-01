世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）が1日、東京・後楽園ホールで前日計量に臨んだ。井上が55.3キロ、中谷が55.1キロでともに一発パス。これをもって2日に東京ドームで行われる歴史的な一戦が成立した。税込5500円で販売された計量の観覧チケットは完売。試合がないにもかかわらず、1245人もの観客を集めた。単純計算で売上約685万円。THE ANSWER記者が来場した複数のファンに話を聞いた。

後楽園ホールが試合日さながらの熱気と緊張感に包まれた。リングアナが壇上で出場選手を紹介し、アンダーカードから順に計量が進む。「クリアです！」。アナウンスが響くたびに、大きな拍手が起こった。開始から約20分。会場が暗転し、いよいよメイン2人の出番だ。「尚弥ー！」「中谷ー！」。大歓声に包まれながら、ともに一発クリア。バキバキの肉体だ。13秒睨み合った後、笑顔で握手を交わした。

日本ではまだまだ珍しい一般公開の前日計量。税込5500円で販売された観覧チケットは完売となり、1245人もの観客が雨の中、足を運んだ。会場外で話を聞いた東京在住の50代女性は、昭和の時代からのボクシングファン。初めて生で見る前日計量に「思った以上にすごく華やかで、いいなぁと思いました。（メインの）2人が出てきた時はひっくり返りそうになりました」と感慨深げだった。

父の影響で長年ボクシングを見てきたというが、井上は「100年に一度の逸材」。世界王者になってからの試合はほぼ全て生中継で追ってきた。一方で、中谷のことも大好き。「この日が来ちゃったかぁ〜という感じ。どっちかに黒（星）がつく、というのがもう耐えられないかも……」。対戦が楽しみな反面、複雑な心境を隠せなかった。

女性は残念ながら当日のチケット獲得競争に破れ、2次先行の抽選でなんとか前日計量分だけ確保できた。たとえ試合がなくても、申込ボタンを押すのは「迷いなしでした。格闘技大好きなので」。中央付近の座席からは、出場者のシックスパックも綺麗に見ることができた。「5500円の価値はありましたね」と満足げだった。

当日は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信。価格は事前販売が6050円、当日販売は7150円だが、「喜んで払います。それだけの価値があります」と言い切った。

沖縄から10万円以上かけて来たファンも

井上のロゴマークが入ったキャップを被っていた30代の男性は、2度目の抽選で無事に東京ドームのチケットも獲得。この日の朝に、沖縄からわざわざやってきたという。チケットや航空券、ホテル代なども含めれば総額10万円以上の出費だが、大好きなモンスターのためなら安いもの。前日計量のチケットも、一切の迷いなく購入した。

東京ドームのリングに井上が初めて上がった2024年5月のルイス・ネリ戦も現地で観戦。昨年1月のキム・イェジュン戦、同9月のムロジョン・アフマダリエフ戦に続いて、生観戦は4度目だ。今回は5万5000席のチケットが1か月以上前に完売。「早かったですね。予想以上でした。東京ドームなのでさすがにいけるだろうと思っていましたが、とんでもない倍率だったらしくラッキーでした」と胸をなで下ろした。

公開計量を見るのはアフマダリエフ戦に続き2度目。「会場の雰囲気の高まりをこっちも感じました。明日が待ちきれないですね」。歴史的な一戦を目に焼き付ける。

興行する大橋ジムの大橋秀行会長は計量を一般公開で行ったことについて、「こういう大きいイベントだったらファンも喜ぶと思います。もうちょっと時間があればファンにサービスをしたい企画もありましたが、時間が限られていました」と明かしていた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）