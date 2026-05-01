◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

萎えるどころか燃えていた。巨人の山瀬慎之助捕手（２４）が４月２３日のファーム・リーグ、西武戦（Ｇタウン）にフル出場。１球ごとに味方へ大きくジェスチャーを送り、ベンチの左隅で先発・山田と密にコミュニケーションを取っていた。試合終盤から変化球主体に切り替える巧みなリードで、１―０の完封勝利をお膳立て。２軍合流３日目の試合後に胸中を聞いた。

「阿部さんからメッセージを頂いた。いろいろな人が励ましてくれるんですけど、自分はポジティブに受け止めています」

開幕１軍をつかみ、４月１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）でプロ初本塁打を放つと、同１８日のヤクルト戦（神宮）では幼なじみの奥川から一時勝ち越し打。先発マスクをかぶった４戦で計１１失点と攻守で躍動した一方、その４試合でチームは未勝利だった。同２０日に登録抹消となり「１軍である程度できるのは分かった。勝てる捕手を目指してほしい」と阿部監督。指揮官から受け取った宿題は、支配下捕手最年少の２４歳が１軍の扇の要となる争いに加わった証しだ。

「勝てる捕手」とは―。キャッチャーにとって究極のテーマをどう捉えているか尋ねた。「僕が目指しているのは、座っていて走者にプレッシャーをかけられるような選手。打撃で貢献するのはもちろん、投手に安心して投げてもらえるような、守備で違いをつくれる選手になりたいです」

ファーム合流後は先発マスクをかぶった試合で４勝２敗だ。「ファームの投手は年が近いし、投げやすいと思ってもらえるように。１軍に上がった時に、山瀬と組みたいと思ってもらえればうれしい」。再び１軍でマスクをかぶる日が、ますます楽しみになった。（巨人担当・内田 拓希）

◆内田 拓希（うちだ・ひろき）２０２０年入社。静岡支局、日本ハムを経て２４年から現職。