背徳メシに革命？ 揚げ物や肉メニューを”無限さっぱり”味わえるスパイスがお弁当についてくる、ほっかほっか亭とミツカンのコラボ登場

背徳メシに革命？ 揚げ物や肉メニューを”無限さっぱり”味わえるスパイスがお弁当についてくる、ほっかほっか亭とミツカンのコラボ登場