背徳メシに革命？ 揚げ物や肉メニューを”無限さっぱり”味わえるスパイスがお弁当についてくる、ほっかほっか亭とミツカンのコラボ登場
ミツカンの『無限さっぱりスパイスby味ぽん』が、ほっかほっか亭の人気弁当「スペシャルシリーズ」と初コラボする。本日から、対象商品1品購入につき同商品の小袋1袋を配布し、揚げ物や肉メニューに“さっぱり感とスパイスのアクセント”を加えてくれる。
【写真】「うまいの確定」ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」ラインナップ
『無限さっぱりスパイスby味ぽん』は、味ぽんを粉末スパイスタイプにした新商品で顆粒のしょうゆに、お酢のチップや柑橘をブレンドし、味ぽんらしいさっぱりとした味わいを再現したもの。唐辛子、胡椒、ガーリックなどが加わり、焼き物や揚げ物にかけるだけで、食感をそのままにさっぱり感とスパイスのアクセントを楽しめる。
今回の企画は、ほっかほっか亭が「スペシャルシリーズ」をリニューアルし、新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」を発売することを記念したもの。
今回のリニューアルでは、毎日食べても飽きにくい日常食を目指し、副菜として「カレーキャベツ」を新たに追加。カレーの風味とシャキシャキした食感が、揚げ物などのがっつりしたおかずの箸休めになる。
新商品の「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、国産の豚肉と玉ねぎ、しょうがを使ったシュウマイが主役。店舗のせいろで1つずつ蒸し上げる。さらに、唐揚、タルタルソース付きのポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなどを盛り合わせ、国産100%のごはんとともに味わえる内容となっている。
『無限さっぱりスパイスby味ぽん』とのコラボは、秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施する。ただし、兵庫県は淡路島を除く。メニューや価格は一部エリアで異なる場合がある。
【写真】「うまいの確定」ほっかほっか亭「スペシャルシリーズ」ラインナップ
『無限さっぱりスパイスby味ぽん』は、味ぽんを粉末スパイスタイプにした新商品で顆粒のしょうゆに、お酢のチップや柑橘をブレンドし、味ぽんらしいさっぱりとした味わいを再現したもの。唐辛子、胡椒、ガーリックなどが加わり、焼き物や揚げ物にかけるだけで、食感をそのままにさっぱり感とスパイスのアクセントを楽しめる。
今回のリニューアルでは、毎日食べても飽きにくい日常食を目指し、副菜として「カレーキャベツ」を新たに追加。カレーの風味とシャキシャキした食感が、揚げ物などのがっつりしたおかずの箸休めになる。
新商品の「＼贅沢／シュウマイスペシャル」は、国産の豚肉と玉ねぎ、しょうがを使ったシュウマイが主役。店舗のせいろで1つずつ蒸し上げる。さらに、唐揚、タルタルソース付きのポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナーなどを盛り合わせ、国産100%のごはんとともに味わえる内容となっている。
『無限さっぱりスパイスby味ぽん』とのコラボは、秋田県、岩手県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施する。ただし、兵庫県は淡路島を除く。メニューや価格は一部エリアで異なる場合がある。