『コンビニ兄弟』塚原美幌役に仲島有彩 キャラクター紹介（12）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、仲島有彩が演じる塚原美幌を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
仲島有彩が演じる塚原美幌は、志波三彦の初恋の相手。鹿児島で母からネグレクト（育児放棄）被害にあっていた高校生。唯一、自分を大切にしてくれる彼氏が病気のため宮崎の病院に入院しているところを訪ね、中学二年の志波三彦と出会う。以後、ミツとの交流が続いていたのだが…。
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
仲島有彩が演じる塚原美幌は、志波三彦の初恋の相手。鹿児島で母からネグレクト（育児放棄）被害にあっていた高校生。唯一、自分を大切にしてくれる彼氏が病気のため宮崎の病院に入院しているところを訪ね、中学二年の志波三彦と出会う。以後、ミツとの交流が続いていたのだが…。