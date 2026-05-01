Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が、「風と町」のMVオフショットを自身のInstagramに公開している。

（関連：【画像あり】ミセス 若井滉斗、レアな髭姿に「かっこいいと可愛いのダブルパンチ」）

「風と町」は、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）の主題歌。「風と町」のMVでは、メンバーが音楽で風を踊らせる旅人として登場している。

若井は旅人として、ファンシーでどこかノスタルジックなフサフサ衣装で佇む姿をアップ。映像に登場する木の船に腰掛ける姿やフードを被ったセルフィーなども投稿している。

この投稿にコメント欄では、「かっこいいと可愛いのダブルパンチ」「どんな衣装も着こなしててかっこいいです」「インパクトありますね」「髭が似合いすぎる」「お髭珍しくてかっこいい」などの声が寄せられた。

4月29日に公開されたMVは100万回再生を突破。5月8日には、“朝ドラ受け“で知られる『あさイチ』（NHK総合）の「プレミアムトーク」にMrs. GREEN APPLEが出演する。

（文＝リアルサウンド編集部）