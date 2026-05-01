5月1日(金)の天気は、全国的に雨が降り、関東では非常に激しい雨が降りました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■メイストームとは？

1日(金)は前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を進み、西日本から北日本の広い範囲で雨や風が強まっています。

この時期は1日(金)のように、低気圧が日本付近で急速に発達して、「メイストーム（5月の嵐）」と呼ばれる台風並みの暴風が吹き荒れることがあります。

このような激しい現象が発生する要因は、日本付近に冬の名残の冷たい空気と夏の走りの暖かい空気がぶつかって、温帯低気圧が急速に発達するためです。季節の移り変わる今の時期だからこその現象なのです。

台風の場合は台風の中心が近づくと急激に風が強まりますが、メイストームの場合は低気圧の中心から離れたところでも風が強まるため、被害の範囲が広がりやすいという特徴があります。

1日(金)の昼過ぎ現在、既に一部で強風や大雨による影響が交通機関に出ていますが、夜から2日(土)にかけては東北で影響が広がる可能性があります。このあとも最新の気象情報、交通情報にご注意ください。

（ちなみに、メイストームはいかにも英語圏の言葉のようですが、実は和製英語で海外では通じません）

■一度やんでも油断禁物 近畿・東海で再び雨雲が発達中

1日(金)は関東でも昼頃まで発達した雨雲がかかり、茨城県北部では一時、大雨や洪水の警報が発表されました（現在は解除されています）。既にまとまった雨雲は関東から抜けていますが、このあと夜は再び西から雨の範囲が広がる可能性があります。

というのも、上空に強い寒気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定な状態が続くためです。昼過ぎ現在は近畿や東海、北陸などで局地的に雨雲が発達していますが、このエリアが徐々に東へと移動していきます。夜は関東でも急な雷雨に注意が必要です。

【1時間降水量】（15時までの上位3地点）

茨城県・北茨城 61.0ミリ（12:42まで）★5月の1位

京都府・舞鶴 44.5ミリ（14:40まで）★5月の1位

福島県・広野 40.0ミリ（13:29まで）★5月の1位

■北日本と北陸は2日明け方まで雨続く 暴風のおそれも

1日(金)は北陸や北日本も広い範囲で雨が降っています。福島県では傘をさしていてもぬれてしまうような激しい雨を観測しました。

このあとも北日本の太平洋側を中心に、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。北海道は1日(金)の夜から雨が強まりそうです。雨は2日(土)の午前中まで、降ったりやんだりしながら続く予想です。

夜は低気圧が発達しながら北日本に近づくため、暴風にも警戒が必要です。東北では暴風警報が出る可能性が高いエリアがあり、東北新幹線など、交通機関にも影響が出そうです。1日(金)は南〜東寄り、2日(土)は西〜北寄りの風が強まるでしょう。

■岩手県大槌町は山林火災発生後、一番のまとまった雨に

山林火災が発生した岩手・大槌町では火災が発生して以来一番のまとまった雨となっています。午後3時までの雨量は13.0ミリを観測していて、このあと夜遅くにかけてさらに50ミリ前後の雨が降ると予想されています。ただ、夕方からは東〜南風が強まるため、強風には注意が必要です。

火災の発生から1日(金)で10日目となっていますが、住民の皆さんにとって早く安心できる日常が戻ることを祈ります。3日(日)は晴れますが、4日(月)は再び雨が降りそうです。

■気温は風向きにより大きく変化

このあと南風が強まる東京都心は21℃まで上がる予想です。一方、西日本や日本海側の地域は北西の風が吹き、これから気温が一気に下がる地域もあるため注意が必要です。

【1日の最高気温】午後3時まで・（）内は季節感札幌 19.2℃（5月下旬）仙台 14.3℃（4月上旬）新潟 23.3℃（5月下旬）東京 17.1℃（4月上旬）名古屋 22.8℃（平年並み）大阪 20.4℃（4月中旬）福岡 19.7℃（4月中旬）